Український важковаговик продовжує залишатися найкращим

Журнал The Ring опублікував свіжий рейтинг найсильніших боксерів сучасності незалежно від вагової категорії (P4P). Цікаво, що головні зміни в ньому торкнулися лише спортсменів, які посідали позиції з сьомої по десяту.

Український чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександр Усик продовжує зберігати лідерство у списку. Його головні конкуренти – японець Наоя Іноуе та американець Теренс Кроуфорд – перебувають на другому та третьому місцях відповідно.

Ексчемпіон світу в першій напівсередній вазі (до 63,5 кг) Девін Хейні, який йшов дев’ятим, вилетів з топ-10 через непереконливу перемогу в останньому поєдинку. Замість американця в рейтингу з'явився його співвітчизник, володар титулу WBC у напівважкій вазі Девід Бенавідес.

Рейтинг найсильніших боксерів світу незалежно від вагової категорії:

1. Олександр Усик (23-0, 14 КО)

2. Наоя Іноуе (30-0, 27 КО)

3. Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО)

4. Дмітрій Бівол (24-1, 12 КЗ)

5. Артур Бетербієв (21-1, 20 КО)

6. Джессі Родрігес (21-0, 14 КО)

7. Дзюнто Накатані (30-0, 23 КО) (+1)

8. Сауль Альварес (63-2-2, 39 КО) (-1)

9. Кенширо Тераджі (25-1, 16 КО) (+1)

10. Девід Бенавідес (31-0, 15 КО) (–)

Нагадаємо, востаннє Усик виходив на ринг у грудні минулого року, коли вдруге здолав Тайсона Ф'юрі одноголосним рішенням суддів. Свій наступний поєдинок українець проведе 19 липня проти Даніеля Дюбуа в Лондоні. У першому бою, який відбувся у сепрні 2023 року, Олександр нокаутував британця у 9-му раунді.