Український боксер поповнив свою скарбничку черговою відзнакою

У четвер, 30 квітня, у Нью-Йорку Асоціація американських журналістів, що спеціалізуються на боксі (BWAA) роздавала свої нагороди. Найкращим боксером 2024 року в надважкому дивізіоні був визнаний українець Олександр Усик.

Чемпіону WBC, WBO, WBA та IBO вручили премію Шугара Рея Робінсона, яку свого часу отримували такі легенди боксу, як Мухаммед Алі, Леннокс Льюїс, Майк Тайсон, Евандер Холіфілд, Джо Фрейзер, Джордж Форман та інші.

Нагороду 38-річному українцю вручив Теофімо Лопес, який у 2020-му здолав Василя Ломаченка за рішенням суддів. До слова, це вже не перше визнання Усика від BWAA – вперше він отримав нагороду від Асоціації ще у 2018 році. Цікаво, що нагороду від BWAA також отримав менеджер Усика Егіс Клімас.

Нагадаємо, минулого року Усик двічі переміг Тайсона Ф'юрі, ставши першим абсолютним чемпіоном світу в хевівейті у XXI столітті.

Нині Олександр готується до матчу-реваншу з Даніелем Дюбуа, який заплановано на 19 липня. Бій відбудеться в Лондоні на стадіоні Вемблі (у серпні 2023 року Усик вже перемагав Дюбуа технічним нокаутом).