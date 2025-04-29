Олександр Усик зіграє у фільмі українського бійця ММА Ігоря Вовчанчина

Кінокомпанія A24 опублікувала перший трейлер спортивної драми «Розгромна машина» (The Smashing Machine), в якій зіграє відомий український боксер Олександр Усик. Прем’єра фільму запланована на 3 жовтня 2025 року. Про це 29 квітня повідомило Variety.

Фільм присвячений життю колишнього бійця UFC Марка Керра, якого зіграє Двейн Джонсон. Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик виконає у фільмі роль українського бійця ММА Ігоря Вовчанчина. Також у фільмі зіграють Емілі Блант, Ліндсі Гевін, Раян Бейдер та Зоя Косович. Режисером став Банн Сафді.

Основні зйомки фільму тривали у період з 21 травня по 22 липня 2024 року в США і Японії. Прем’єра біографічної спортивної драми «Розгромна машина» запланована на 3 жовтня 2025 року. Чи вийде фільм в українському прокаті, наразі не відомо.

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Для Олександра Усика – це вже третя роль у кіно. У 2017 році він зіграв у спортивній драмі «Правило бою» режисера Олексія Шапарєєва, а у 2019 – у фільмі «Папаченко».