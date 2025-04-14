Американський боєць змішаних бойових мистецтв Раян Бейдер та Олександр Усик на зйомках фільму The Smashing Machine

Прем’єра голлівудського фільму The Smashing Machine («Розгромна машина»), в якій зіграв відомий український боксер Олександр Усик, відбудеться 3 жовтня 2025 року. Про це повідомляє Deadline.

Фільм присвячений життю колишнього бійця UFC Марка Керра, якого зіграє Двейн Джонсон. Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик виконає у фільмі роль українського бійця ММА Ігоря Вовчанчина. Також у фільмі зіграють Емілі Блант, Ліндсі Гевін, Раян Бейдер та Зоя Косович. Режисером став Банн Сафді.

Нагадаємо, у травні 2024 року стало відомо, що український боксер Олександр Усик зіграє в американській драмі The Smashing Machine. Основні зйомки фільму тривали у період з 21 травня по 22 липня 2024 року в США і Японії.

Для Олександра Усика – це вже третя роль у кіно. У 2017 році він зіграв у спортивній драмі «Правило бою» режисера Олексія Шапарєєва, а у 2019 – у фільмі «Папаченко».