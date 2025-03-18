Олександр Усик захистив дисертацію у ХНУВС 18 березня

У вівторок, 18 березня, 38-річний український боксер Олександр Усик успішно захистив дисертацію та здобув науковий ступінь доктора філософії (PhD) за спеціальністю «Право». Про це стало відомо з інформаційної системи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Захист дисертації спортсмена відбувся у Харківському національному університеті внутрішніх справ, який нині базується у Вінниці. Аспірант захищав роботу на тему «Адміністративно-правове забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту».

«На ваш розгляд подано дисертацію, у якій наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукового завдання визначення сутності та особливостей міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури і спорту, Вибір тематики обумовлений тим, що сфера культури і спорту у сучасних реаліях має розглядатися не лише крізь призму видовищного та високоспроможного бізнесу, але і як важливий елемент розвитку суспільства», – сказав Усик під час презентації своєї роботи.

Офіційним опонентом Усика на захисті був заслужений тренер України з кікбоксингу ВТКА Олександр Моргунов.

Вчена рада одноголосно ухвалила рішення про присвоєння наукового ступеня доктора філософії у галузі «Право» Олександру Усику.

Нагадаємо, 38-річний чемпіон WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик здобув фах тренера на базі Львівського університету фізичної культури (згодом став аспірантом цього вишу). У 2020 році спортсмен вирішив здобути другу освіту і вступив на магістратуру психологічного факультету Харківського національного університету внутрішніх справ. З жовтня 2021 року навчався у відділі аспірантури та докторантури Харківського національного університету внутрішніх справ.