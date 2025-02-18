Усик захищатиме дисертацію для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю «Право»

Чемпіон WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик захищатиме дисертацію для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю «Право». Про це у вівторок, 18 лютого, повідомило видання Tribuna з посиланням на інформаційну систему Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Тема дисертації 38-річного аспіранта Харківського національного університету внутрішніх справ «Адміністративно-правове забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту».

Наразі на сайті Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти відсутня інформація про дату та місце захисту дисертації аспіранта. Утім, там є покликання на YouTube-трансляцію захисту дисертації Олександра Усика, заплановану на 19 березня 2025 року.

Нагадаємо, 38-річний український важковаговик Олександр Усик здобув фах тренера на базі Львівського університету фізичної культури (згодом став аспірантом цього вишу). У 2020 році спортсмен вирішив здобути другу освіту і вступив на магістратуру психологічного факультету Харківського національного університету внутрішніх справ.

Як писав ZAXID.NET, у січні боксер Олександр Усик здобув одразу три нагороди на церемонії The Ring Awards-2024. Він отримав нагороди в категоріях «Боксер року», «Подія року» та «Раунд року».