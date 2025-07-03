Усик вже двічі перемагав Ф'юрі

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) готовий знову повернутися на ринг. 36-річний боксер прагне провести ще один бій з володарем титулів WBC, WBO, WBA та IBO Олександром Усиком (23-0, 14 КО). Британець несподівано виклав на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram пост, в якому назвав можливу дату та місце бою.

«18 квітня 2026 року, стадіон Вемблі, трилогія», – написав боксер.

Цікаво, що команда Усика поки не підтвердила можливий бій, але й не спростувала

Нагадаємо, Усик та Ф’юрі вже двічі зустрічались між собою у 2024 році. У ніч на 19 травня українець переміг британця роздільним рішенням суддів, завдавши Фʼюрі дебютної поразки в карʼєрі. Українець став першим у XXI столітті абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі й першим, хто обʼєднав чотири пояси (до 2007 року для цього звання було досить трьох поясів – WBA, IBF і WBC). У грудні в матчі-реванші Усик вдруге бив Ф’юрі, відправивши того на пенсію.

На початку липня 2025 року «Циганський король» заявив, що готовий повернутися на ринг лише заради бою з Усиком. Саудівський інвестор боксу Туркі Аль аш-Шейх підтримав бажання Тайсона та заявив, що «треба влаштувати полювання на кролика» (так Тайсон називав Олександра).

До слова, вже 19 липня Усик проведе повторний бій за звання абсолютного чемпіона світу проти Даніеля Дюбуа, який відбудеться в Лондоні на стадіоні Вемблі. Перший поєдинок між боксерами пройшов у серпні 2023 року. Тоді українець нокаутував британця у 9-му раунді.