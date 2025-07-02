Дерев'янченко оформив впевнений камбек у великий бокс

У ніч з 1 на 2 липня український боксер Сергій Дерев’янченко (16-6, 11 КО) на арені Texas Troubadour Theatre в Нешвіллі (США) впевнено розібрався з американцем Джеремі Рамосом (14-16, 4 КО).

Із перших хвилин Дерев’янченко пішов в атаку і впевнено контролював хід бою. Натомість представник США боксував від оборони, однак ця тактика не принесла йому значних дивідендів. У третьому раунді Дерев’янченко влучно провів двійку, після якої Рамос опинився в нокдауні. Американець намагався оскаржити дії суперника, переконуючи, що удар був у потилицю, але рефері зафіксував чисте влучання.

Зрештою в шостому раунді Сергій після серії аперкотів змусив Рамоса опуститися на одне коліно. Рамос спробував продовжити бій, однак невдовзі знову опинився на канвасі. Суддя вирішив зупинити поєдинок, зафіксувавши перемогу українця технічним нокаутом.

Як наслідок, ця перемога стала 16-ю для українця при 6 поразках.

Нагадаємо, свій попередній бій Дерев'янченко провів проти Крістіана Мбіллі 18 серпня 2024 року. Тоді українець програв за рішенням суддів.