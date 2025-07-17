Київську митрополію УПЦ МП зобов'язали до серпня розірвати зв'язки з Росією

Державна служба з етнополітики та свободи совісті винесла припис Київській митрополії УПЦ МП. Її зобов’язують розірвати стосунки з Росією. Про це у четвер, 17 липня, повідомили на сайті ДЕСС.

Державна служба з етнополітики та свободи совісті провела дослідження, під час якого виявили «ознаки афілійованості» Київської митрополії УПЦ МП з Російською православною церквою (РПЦ). Це означає, що Київська митрополія порушує законодавства про свободу совісті та релігійні організації. ДЕСС винесла припис, у якому зобов’язала Київську митрополію розірвати зв’язки з Росією до 18 серпня 2025 року. Відтак митрополит Онуфрій має надати рішення найвищих органів церковної влади щодо виходу УПЦ зі структури РПЦ та втрати чинності для УПЦ усіх положень статуту Російської православної церкви.

Крім того, необхідно відкликати священнослужителів, ченців, черниць УПЦ зі складу священного синоду РПЦ, архієрейського та помісного соборів РПЦ, міжсоборної присутності РПЦ, синодальних відділів та інших керівних та церковно-канонічних органів РПЦ, а також канонічних підрозділів РПЦ. Також припис зобов’язує визнати недійсними ухвалені РПЦ рішення щодо анексії єпархій УПЦ та призначення РПЦ керівників єпархіальних управлінь УПЦ.

Митрополит Онуфрій також зобов’язаний заявити про незгоду з призначенням до статутних органів управління РПЦ, а також про припинення повноважень і розірвання зв’язків з РПЦ. Це требу зробити публічну в усній або письмовій формі.

Нагадаємо, 2 липня стало відомом, що Володимир Зеленський за матеріалами СБУ позбавив Ореста Березовського, більш відомого як митрополита УПЦ МП Онуфрія, українського громадянства. За даними спецслужби, Онуфрій з 2002 року має російський паспорт, який отримав добровільно та намагався це приховати.