Серед 70 пацієнтів, що отруїлися у ресторані, дев'ять дітей

Станом на ранок 18 липня кількість хворих, що отруїлися у ресторані «Китайський привіт» у Львові, зросла до 70. Серед них – 9 дітей. Найменшій дитині всього 4 роки. Усі вони перебувають у Львівській обласній інфекційній лікарні.

За словами медичного директора лікарні Андрія Орфіна, усі хворі отримують відповідну медичну допомогу. Їхній стан – середньої важкості з позитивною динамікою.

Як уже повідомляв ZAXID.NET, причиною масового отруєння людей стала сальмонела. Наразі ще не має результатів лабораторних досліджень, аби зрозуміти, в яких саме продуктах була небезпечна бактерія. Але як повідомила ZAXID.NET генеральна директорка Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб Наталія Тімко-Іванченко, усі хворі повідомили, що їли у ресторані «Сінгапурський чізкейк».

Нагадаємо, масове харчове отруєння людей сталося у ресторані «Китайський Привіт», власником якого є відомий київський ресторатор та фудблогер Міша Кацурін. Ресторан на вул. Вороного, 3 відкрився лише 13 липня та спричинив ажіотаж серед відвідувачів. Власник ресторану також отруївся і перебуває у лікарні.

Перші хворі почали поступати до інфекційної лікарні Львова 15-16 липня. Спершу їх було 12, увечері 16 липня кількість пацієнтів зросла до 43, а на ранок 17 липня їх вже було 56, серед них – вісім дітей. Під вечір цього ж дня пацієнтів, які потребували медичної допомоги, вже було 65, серед них – 9 дітей. Уранці 18 липня в інфекційній лікарні вже є 70 хворих. І наразі невідомо, чи їх не буде більше.