Зі 43 хворих, які з харчовим отруєнням потрапили до лікарні, є 8 дітей

У Львові зафіксовано масове отруєння людей. Станом на 9:00 годину 17 липня по медичну допомогу до лікарів звернулися 56 людей, серед них – вісім дітей. Усі вони – відвідувачі ресторану «Китайський Привіт», який відкрився лише 13 липня та спричинив ажіотаж серед відвідувачів. Це заклад мережі відомого київського ресторатора та фудблогера Міші Кацуріна. Власник ресторану також отруївся і перебуває у лікарні.

Зараз фахівці Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України та Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області розслідують спалах гострої кишкової інфекції серед відвідувачів ресторану, аби встановити причини масового отруєння. Є підозра на сальмонельоз.

Поки триває розслідування, генеральна директорка Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб Наталія Тімко-Іванченко поділилася у Facebook порадами, дотримуючись яких вдасться уникнути харчових отруєнь, особливо влітку.

Прості правила врятують від отруєнь

Дружіть з водою. «Особистої гігієни та чистоти слід дотримуватися завжди, а влітку особливо, бо, знехтувавши цим правилом один раз, можна вкласти на лікарняне ліжко всю родину», – каже Наталія Тімко-Іванченко. Коли нема води, виручать вологі серветки, які завжди мають бути у сумочці.

Не вживайте фрукти, овочі, що почали псуватися. Овочі, фрукти перед споживанням слід мити під проточною водою.

Комахам і мухам оголосіть «війну». Овочі, фрукти, інші продукти харчування, які залишаються на столі, завжди мають бути прикриті тарілкою, рушником.

Не пийте воду з незнайомих джерел і сире молоко. «Коли виїжджаєте на природу, беріть з собою бутильвовану воду. І не лише для пиття, а й для миття рук, посуду. Пити воду з незнайомих джерел і мити в ній руки, посуд не можна», – застерігає лікарка.

Для м’яса на шашлик мають бути окремі дощечка та ніж. Якщо йдете смажити шашлик, то для нарізання м‘яса має бути окрема дощечка та ніж. Ними не можна нарізати овочі та фрукти, для них має бути інша дощечка.

Добре просмажуйте шашлик. Під час приготування шашлика слід стежити за тим, аби кожен шматок добре просмажився.

Уникайте випічки із кремами. У спекотні дні від неї краще відмовитися.

Симптоми кишкових інфекцій:

пронос (три і більше випорожнень на добу);

блювота;

нудота;

біль у животі;

підвищення температури тіла;

відсутність апетиту;

загальна слабкість.

При появі цих симптомів не займайтеся самолікуванням, а зверніться по медичну допомогу до фахівців.