Із 2006 року підготовка офіцерів запасу медичної служби здійснювалася виключно на добровільних засадах

Верховна Рада ухвалила законопроєкт щодо військової підготовки офіцерів запасу медичної служби. Усі студенти, які навчаються в університетах на медичних чи фармацевтичних спеціальностях і є придатними до військової служби, будуть зобов’язані проходити військову підготовку.

Як повідомило Міністерство охорони здоров’я 17 липня, з 2006 року підготовка офіцерів запасу медичної служби здійснювалася виключно на добровільних засадах, хоча раніше вона була обов’язковою для студентів-медиків.

«Повернення до обов’язкової підготовки зумовлене браком офіцерів запасу медичної служби, які можуть бути залучені до виконання завдань у період воєнного стану», – повідомляє МОЗ.

Відповідно до нового закону, всі українці, які навчаються у вишах за спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю, придатні до військової служби за станом здоров’я та пройшли професійно-психологічний відбір, зобов’язані проходити військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби. Ця вимога є обов’язковою та стосується як державних, так і приватних університетів.

Порядок проведення підготовки за цією програмою затверджуватиметься Кабміном за поданням Міністерства оборони, погодженим із Міністерством освіти і науки та Міністерством охорони здоров’я.

Перелік військово-облікових спеціальностей, за якими здійснюється підготовка офіцерів запасу, а також обсяги підготовки визначатиме Міноборони за поданням Генерального штабу ЗСУ. Щодо медичних і фармацевтичних спеціальностей, ці параметри додатково погоджуватимуться з МОЗ та МОН.

Закон набирає чинності з 1 січня 2026 року. Уряд і відповідні міністерства зобов’язані протягом шести місяців із дня набрання чинності привести свої нормативно-правові акти у відповідність до нового законодавства.