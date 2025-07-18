Миколаївська фортеця є пам'яткою Першої світової війни

Фортифікаційні та інженерні споруди фортеці міста Миколаїв на Львівщині залишаться у власності громади. Львівська обласна прокуратура запобігла її незаконному вилученню з комунальної власності в суді апеляційної інстанції, повідомила її пресслужба 18 липня.

Як пояснили у прокуратурі, залишки тимчасових фортифікаційних споруд межують, а подекуди і перетинаються з піщаними кар’єрами на околиці Миколаєва. У межах історичного комплексу у приватній власності перебуває понад 24 га землі, на якій власники ділянок планують видобувати пісок.

У 2021 році Миколаївська міськрада передала фортечні споруди у власність міста. Це дозволить дослідити пам’ятку, скласти її паспорт та розробити науково-проєктну документацію. Впорядкування документації дозволить чітко визначити межі комплексу та режим і правила його використання.

«Однак власники земельних ділянок, маючи на меті видобуток піску на цих землях, не хотіли виконувати вимоги памʼяткоохоронного законодавства. Вони оскаржили рішення Миколаївської міськради та скасували його в суді. Захищаючи культурні цінності та не погоджуючись з рішенням суду першої інстанції, обласна прокуратура звернулася в апеляційний суд, який залишив у силі рішення Миколаївської міськради щодо прийняття спірних ділянок у комунальну власність», – повідомили у прокуратурі.

Як уточнили ZAXID.NET у прокуратурі, Восьмий апеляційний адміністративний суд 9 липня задовольнив апеляційні скарги Львівської обласної прокуратури та Миколаївської міської ради і дозволив прийняти памʼятку до комунальної власності Миколаївської міської територіальної громади та взяти на баланс Миколаївської міської ради. Тим самим скасував рішення суду першої інстанції – Львівського окружного адміністративного суду від 19 березня 2025 року. Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дати її ухвалення та касаційному оскарженню не підлягає.

Миколаївська фортеця – пам’ятка військової історії та фортифікаційного будівництва другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Вона зберегла свою автентичну планувально-просторову структуру, має історичну та науково-технічну цінність, а також є об’єктом туризму. Це пам’ятка історії місцевого значення.