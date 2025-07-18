Водій втік після ДТП, залишивши авто

Вночі 18 липня на вул. Пилипа Орлика у Львові водій кросовера Nissan Rogue виїхав на зупинку громадського транспорту, пошкодивши її та дорожній знак. Водій втік з місця події. ДТП трапилася близько опівночі, тому на зупинці не було людей.

«На місці події не було водія, патрульні оформили необхідні матеріали та направили їх у відділ розшуку та опрацювання ДТП нашого управління», – розповіли ZAXID.NET у патрульній поліції Львова.

Автомобіль евакуювали. Поліцейські встановлюють власника авто.

Тим часом координатор групи «Варта-1» Ігор Зінкевич повідомив, що очевидці бачили за кермом чоловіка з ознаками спʼяніння, який після ДТП втік через парк.