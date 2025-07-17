Аварія сталася у ніч на 17 липня між селами Дзвиняч і Підгір’я

Смертельна аварія сталася у ніч на 17 липня між селами Дзвиняч і Підгір’я Івано-Франківського району. Внаслідок зіткнення з деревом загинув 43-річний водій BMW.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області, ДТП сталася близько 23:50. За кермом автомобіля був мешканець Богородчан.

«Водій не впорався з керуванням та, виїхавши за межі проїзної частини дороги, зіткнувся з деревом. Внаслідок аварії від отриманих травм прикарпатець загинув на місці події», – розповіли правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальну справу за ч. 2 ст. 286 ККУ – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого.