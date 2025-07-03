За кермом автобуса був 28-річний мешканець Львівської області

У четвер, 3 липня, у Долині сталася смертельна аварія. Водій автобуса, що їхав зі Львова у Болгарію, збив 76-річну прикарпатку. Правоохоронці відкрили кримінальну справу.

Як розповіли у поліції Івано-Франківської області, ДТП на вул. Богдана Хмельницького у Долині сталася о 8:28.

У водія взяли кров на перевірку стану сп’яніння

«28-річний мешканець Львівської області, керуючи автобусом, не врахував дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості руху і наїхав на 76-річну жінку, яка йшла по нерегульованому пішохідному переході. Внаслідок аварії місцева мешканка загинула на місці», – зазначили правоохоронці.

У водія взяли кров на перевірку стану сп’яніння. У поліції відкриють провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.