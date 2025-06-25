ДТП сталася між селами Сливки та Ясень Калуського району

Ввечері 24 червня між селами Сливки та Ясень Калуського району сталася аварія за участі Volkswagen Touareg та Mercedes-Benz Sprinter. Внаслідок ДТП водії автомобілів загинули, двох пасажирів мікроавтобуса госпіталізували.

Як розповіли у поліції Івано-Франківської області 25 червня, повідомлення про аварію у Перегінській громаді надійшло на 102 близько 19:20. За кермом Volkswagen був 52-річний місцевий мешканець.

«Водій виїхав на зустрічну смугу руху і зіткнувся із Mercedes-Benz Sprinter, яким керував 40-річний мешканець Калущини. У результаті ДТП водій Volkswagen загинув на місці події, інший водій помер у лікувальному закладі», – зазначили правоохоронці.

Двох пасажирів Mercedes – 23-річного та 24-річного мешканців Перегінського – госпіталізували. Слідчі відкрили кримінальну справу за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).