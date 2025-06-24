За кермом мотоцикла був мешканець Івано-Франківського району

У Калуші 34-річний мотоцикліст збив місцевого мешканця на велосипеді. Від отриманих травм останній помер по дорозі до лікарні. Правоохоронці відкрили кримінальну справу.

Як розповіли у поліції Івано-Франківської області 24 червня, аварія сталася напередодні близько 15:40. За кермом мотоцикла був мешканець Івано-Франківського району.

«Він допустив зіткнення із велосипедистом, який рухався в попутному напрямку та раптово здійснив маневр повороту ліворуч з крайньої правої смуги руху. У результаті аварії, велосипедист, 1939 року народження, мешканець Калуша, від отриманих травм помер дорогою до лікарні», – зазначили правоохоронці.

Мотоцикліста з травмами госпіталізовано, його освідчують на стан сп’яніння. Правоохоронці відкрили кримінальну справу за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.