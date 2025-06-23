ДТП сталася на Калуському шосе в селі Угринів

У неділю, 22 червня, на Калуському шосе в селі Угринів Івано-Франківського району зіткнулися Yamaha та Volkswagen Golf. Внаслідок ДТП загинула 18-річна пасажирка мотоцикла, 16-річного водія госпіталізували.

Як розповіли у поліції Івано-Франківської області 23 червня, за кермом мотоцикла був неповнолітній мешканець Івано-Франківського району. Під час обгону він зіткнувся з Volkswagen, який їхав попереду та повертав ліворуч.

Підлітка, що був за кермом мотоцикла, освідчують на стан сп'яніння

«Внаслідок ДТП загинула пасажирка мотоцикла 2007 р.н., мешканка Івано-Франківська. Водія мотоцикла з тілесними ушкодженнями доставлено до медичного закладу, у нього відібрали кров для перевірки на стан сп’яніння», – зазначили правоохоронці.

23-річний водій Volkswagen був тверезий. У поліції відкрили кримінальну справу за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.