Аварія сталася у селищі Заболотів Коломийського району

У ніч на 16 червня у селищі Заболотів Коломийського району водійка Ford Mondeo з’їхала у кювет і перекинулася. Внаслідок ДТП загинула пасажирка автомобіля, двох постраждалих госпіталізували.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області, за кермом Ford була 39-річна мешканка Заболотівської громади.

«Водійка не врахувала дорожньої обстановки, не обрала безпечної швидкості руху та проявила неуважність. Опісля з'їхала із проїжджої частини дороги у кювет, де автомобіль перекинувся», – зазначили правоохоронці.

71-річна пасажирка легковика загинула на місці. Травмованих водійку та ще одну пасажирку, 1990 року народження, мешканку Коломийщини, доставлено до медичного закладу.

Водійка за кермом була тверезою. За порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого за (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України) їй загрожує від трьох до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.