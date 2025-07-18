Атака БпЛА на Солнєчногорськ Московської області, 18 липня 2025 року

Уночі п’ятниці, 18 липня, безпілотники масовано атакували територію Росії, зокрема Підмосковʼя та Москву. Російське міноборони відзвітувало про збиття 73 БпЛА, однак мешканці російських регіонів чули низку вибухів та прильоти. Про це повідомили моніторингові телеграм-канали.

Жителі Дзержинська, що в Нижньогородській області РФ, повідомили, що перші чотири вибухи пролунали близько 03:30 ночі за місцевим часом, а ближче до ранку – о 04:45 – пролунали ще від п’яти до восьми вибухів.

Очевидці зазначили, що система протиповітряної оборони спрацювала по повітряних цілях, помічених у районі промислової зони. Також повідомляється, що БпЛА летіли на дуже низькій висоті. Окрім того, в регіоні виникли перебої з інтернет-з’єднанням.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко написав, що імовірною ціллю став підсанкційний завод ім. Свердлова, якій спеціалізується на виготовленні вибухових речовин, а також спорядженні боєприпасів для російських військових. Підприємство вже було під атакою українських безпілотників, зокрема у жовтні 2024 року.

Окрім цього, серію вибухів зафіксували у Солнєчногорську та Дмитрові Московської області.

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Російське міноборони відзвітувало про начебто 73 збитих БпЛА, а саме:

Брянська область – 31 БпЛА;

Орловська область – 17;

Московський регіон – 10, зокрема три, що летіли на Москву;

Крим – 4;

Азовське море – 3;

Смоленська та Нижньогородська області – по 2;

Бєлгородська, Калузька та Воронезька області, а також Чорне море – по 1.

Зауважимо, на час публікації новини українське командування офіційно не коментувало нічну атаку на російські регіони.

Раніше ZAXID.NET писав, що 15 липня дрони атакували Липецьку область РФ, де розташований завод акумуляторів «Енергія». Підприємство є одним з найбільших російських виробників батарей для озброєння.