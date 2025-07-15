Трамп під час телефонної розмови поцікавився у Зеленського, чи може Україна вдарити по військових цілях вглиб Росії

Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови із президентом Володимиром Зеленським 4 липня приватно закликав Україну посилити удари по території вглиб Росії та запитав, чи зможе Україна вдарити по Москві. Про це у вівторок, 15 липня, повідомила газета Financial Times із посиланням на джерела.

Джерела газети розповіли, що Трамп поцікавився у Зеленського, чи може Україна вдарити по військових цілях вглиб Росії.

«Володимире, ти можеш влучити в Москву? Ти можеш влучити і в Санкт-Петербург?», – запитав президент США.

На що Зеленський відповів, що українські військові можуть зробити це, якщо їм дадуть відповідну зброю. Газета пише, що Трамп підтримав цю ідею, описавши стратегію, що має на меті змусити росіян відчути біль і спонукати Кремль сісти за стіл переговорів.

«Поки що незрозуміло, чи поставить Вашингтон таку зброю, але ця дискусія підкреслює дедалі більше розчарування Трампа відмовою лідера Росії Владіміра Путіна брати участь у переговорах про припинення вогню, запропонованих президентом США», – йдеться у матеріалі.

Три обізнані джерела зазначили, що ця розмова призвела до того, що минулого тижня в Римі американська сторона передала президенту України список потенційної зброї для Києва. Зокрема, Зеленський отримав список далекобійних систем, які потенційно можуть бути надані Україні через треті руки.

«Ця домовленість дозволить Трампу обійти чинне заморожування Конгресом прямої військової допомоги США, дозволивши продаж зброї європейським союзникам, які потім передадуть ці системи Києву», – додають у газеті.

Нагадаємо, у понеділок, 14 липня, Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Раніше того ж дня президент США Дональд Трамп під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте повідомив, що планує передати Україні 17 систем протиповітряної оборони Patriot та іншу зброю, яку оплатять європейські країни. Також глава Білого дому анонсував нові санкції проти Росії, якщо Путін відмовиться припинити вогонь.