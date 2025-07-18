У Малі ліквідували «вагнерівця» Ігоря Нестерова

У Малі ліквідували воєнного злочинця, найманця приватної військової компанії «Вагнер» Ігоря Нестерова. Він був тренером російського боксера Алєксандра Повєткіна. Про це у п’ятницю, 18 липня, повідомили джерела українським ЗМІ, зокрема, «Бабелю».

У Малі ліквідували «вагнерівця» Ігоря Нестерова під час виконання ним бойового завдання на північному заході Африки.

«Раніше «вагнерівці» заявляли, що «виконали місію» в Малі, але продовжують зазнавати втрат на території республіки», – зазначають у повідомленні.

Нестеров від початку повномасштабного вторгнення брав участь у війні проти України, його помічали на фото разом з іншими російськими бойовиками.

На фото Нестеров (другий праворуч) разом із російськими військовими

Нестеров до участі в бойових діях був спаринг-партнером та тренером одного з найтитулованіших російських боксерів Алєксандра Повєткіна. Відомо, що Повєткін у професійному боксі здобув 36 перемог та завершив кар’єру у 2021 році. У жовтні 2013 року в Москві він програв українському боксеру Володимиру Кличку.

На фото ліквідований бойовик Ігорь Нестеров (ліворуч) разом із боксером Алєксандром Повєткіним (праворуч)

Нагадаємо, 5 квітня стало відомо, що Сили оборони України ліквідували командира загону БпЛА спецпідрозділу «Ахмат» з позивним «Амур».