Жетон загиблого російського окупанта, рештки якого РФ передала Україні

Серед повернених в Україну тіл загиблих громадян криміналісти знайшли останки ще 16 російських окупантів. Виявлені рештки країна-агресор передала під час недавніх репатріацій. Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ в четвер, 17 липня.

Як йдеться, експерти під час дослідження останків, які Росія передала під виглядом тіл українських військовослужбовців, виявили типові шеврони й тату з російською символікою, а також елементи форми та інші ознаки приналежності загиблих до військових ЗС РФ.

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Ознайомитись з фото та повною інформацією щодо виявлених тіл росіян можна за посиланням.

Родичів загиблих російських військових закликали звертатись до Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти (ICMP), якщо вони впізнали тіло або підозрюють, що серед невпізнаних – їхній родич.

«Українська сторона чітко, послідовно й професійно фіксує всі факти та діє виключно з гуманітарних міркувань», – додали в МВС.

Зауважимо, у червні міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що в межах репатріації 6000 загиблих громадян РФ передала Україні останки військових ЗС РФ під виглядом тіл військовослужбовців ЗСУ.

Нагадаємо, 17 липня у межах репатріаційних заходів Україна повернула тіла ще 1000 загиблих на російсько-українській війні захисників. Російська сторона стверджує, що всі повернені тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям.