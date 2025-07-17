Слідчі та експерти МВС ідентифікують репатрійовані тіла

У четвер, 17 липня, у межах репатріаційних заходів Україна повернула тіла ще 1000 загиблих на російсько-українській війні захисників. Російська сторона стверджує, що всі повернені тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Про це повідомили у телеграм-каналі Координаційного штабу з питань поводження з полоненими.



Зазначається, що тіла полеглих воїнів вдалося повернути у співпраці Коордштабу з Об’єднаним центром при СБУ, ЗСУ, МВС, Офісом Уповноваженого ВР з прав людини, Секретаріатом Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України й іншими структурами Сектору безпеки та оборони України. Також штаб висловив вдячність за сприяння у репатріації Міжнародному комітету Червоного Хреста.



Слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС найближчим часом здійснять низку експертиз для ідентифікації осіб загиблих.

«Окрема подяка особовому складу Збройних сил України, який здійснює перевезення репатрійованих до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ», – додали у Коордштабі.

Нагадаємо, 15 червня Україна повернула тіла ще 1200 загиблих внаслідок війни українців, зокрема захисників. Репатріація тіл загиблих українців відбулась відповідно до досягнутих у Стамбулі домовленостей між Україною та Росією.