Попри захворювання Трампа, його лікар повідомив, що той «має відмінне здоров’я»

Медики Білого дому діагностували в президента США Дональда Трампа хронічну венозну недостатність. Про це в четвер, 17 липня, повідомила газета The Hill.

Як йдеться, 79-річний Трамп пройшов обстеження через «незначне набрякання» ніг і синці на одній з рук. Йому провели ультразвукове дослідження і «комплексне обстеження», яке включало діагностичне дослідження судин. Обстеження показало, що в американського президента хронічна венозна недостатність.

За даними Клівлендської клініки, цей стан виникає, коли вени ніг не в змозі нормально перекачувати кров назад до серця, що призводить до її застою. Це захворювання поширене у людей старше 70 років.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт з посиланням на записку від лікаря Трампа повідомила, що в президента не виявили жодних ознак тромбозу глибоких вен або артеріальних хвороб, які можуть супроводжуватись закупоркою.

Лікар також з’ясував, що синці на тильному боці руки Трампа «є наслідком незначного пошкодження м’яких тканин від частих рукостискань» і регулярного вживання аспірину.

Пізніше Білий дім оприлюднив довідку від лікаря Білого дому Шона Барбабелли, в якій детально описано обстеження президента. Барбабелла зазначив, що медична команда зробила ехокардіограму, яка показала «нормальну структуру і функцію серця» президента.

«Не було виявлено жодних ознак серцевої недостатності, ниркової недостатності або хронічних захворювань», – написав лікар і підсумував, що Трамп «має відмінне здоров’я».

Нагадаємо, у травні у 82-річного експрезидента США Джо Байдена діагностували рак простати з метастазами в кістки. Цю агресивну форму раку можна лікувати з допомогою гормонів, повідомили медики.