Байден очолював США упродовж 2021-2025 років

У 46-го президента США Джо Байдена виявили рак простати з метастазами у кістки. Про це повідомила газета The New York Times з посиланням на прессекретаря Байдена 18 травня.

Минулого тижня лікарі виявили у 82-річного Джо Байдена «невеликий вузол» у передміхуровій залозі. Невдовзі у нього діагностували рак простати з метастазами у кістки.

«Хоча це більш агресивна форма захворювання, рак є чутливим до гормонів, що дозволяє ефективно його лікувати. Президент і його сім’я аналізують варіанти лікування разом зі своїми лікарями», – ідеться в матеріалі.

Видання зауважує, що чинний президент США Дональд Трамп, який неодноразово критикував свого попередника, увечері неділю виступив із заявами на підтримку експрезидента.

«Ми з Меланією засмучені звісткою про недавній медичний діагноз Джо Байдена. Висловлюємо наші найтепліші й найкращі побажання Джилл і родині, а Джо бажаємо швидкого й доброго одужання», – ідеться в дописі Трампа.

Джо Байден – 46-й президент Сполучених Штатів Америки з 2021 до 2025 року, член Демократичної партії. Байден висував свою кандидатуру на другий термін на президентських виборах, які були заплановані на 2024 рік. Після невдалих дебатів для Джо Байдена, які відбулися 28 червня 2024 року між ним та Дональдом Трампом, президент Байден зняв свою кандидатуру з перегонів на користь віцепрезидентки Камали Гарріс. На виборах в листопаді переміг республіканець Дональд Трамп.