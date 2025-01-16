Джо Байден підсумував результати роботи його адміністрації

У четвер, 16 січня, президент США Джозеф Байден, повноваження якого закінчуються за кілька днів, записав прощальну промову до американського народу. У промові він підсумував, чого досягла його адміністрація та згадав про Україну.

Під час промови в Овальному кабінеті Білого Дому Джо Байден сказав, що за час його президентства вдалося «зміцнити НАТО». Нагадаємо, за каденції Байдена до НАТО приєдналися Фінляндія та Швеція, занепокоєні російською агресією.

«А за кордоном ми зміцнили НАТО Україна все ще вільна, і ми випередили нашу конкуренцію з Китаєм», – заявив Байден.

В іншій промові американський президент зазначив, що саме адміністрація демократів «відновила віру людей у ​​Сполучені Штати як у справжнього партнера». Він підкреслив, що на сьогодні вороги США, а зокрема і Росія, «слабші» порівняно з початком роботи його адміністрації.

«Коли Путін вдерся в Україну, він думав, що захопить Київ за лічені дні. Але правда в тому, що з початку тієї війни тільки я стояв у центрі Києва, а не він. Путін – ніколи», – заявив Байден.

На думку президента США, російському агресору не вдалося досягти жодної зі стратегічних цілей, зокрема – підкорити Україну, захопити значні території та порушити єдність НАТО. Байден також заявив, що США вже «допомогли українцям зупинити Путіна».

«Але є ще що потрібно зробити. Ми не можемо піти. Ми об’єднали 50 країн, щоб стати на бік України. Не тільки в Європі, але вперше – вперше також в Азії, тому що ці країни в Азії знають, що те, що відбувається в Україні, також має значення для них», – підсумував Джо Байден.

Байден також згадав про напад на Ізраїль та заявив, що Іран, який підтримує терористичні угруповання, відповідальні за обстріли та атаки на Ізраїль, «виснажений».

Американський президент підтвердив мирну передачу влади та побажав успіху адміністрації Трампа. Водночас Байден попередив про розвиток «олігархії» у Штатах, яка загрожує демократії.

Нагадаємо, 20 січня відбудеться інавгурація обраного президента Дональда Трампа. Після цього його команда офіційно почне свою роботу протягом наступних чотирьох років.