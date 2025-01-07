Дональд Трамп сподівається завершити повномасштабну російсько-українську війну за пів року

Обраний президент США Дональд Трамп звинуватив президента США Джо Байдена у порушенні «усталеної домовленості» щодо відмови приймати Україну в НАТО. На його думку, це стало однією з причин початку повномасштабної російсько-української війни. Про це повідомила українська служба «Голосу Америки» з посиланням на пресконференцію Трампа у флоридському маєтку Мар-а-Лаго 7 січня.

Дональд Трамп заявив, що великою частиною проблеми буй той факт, що Росія впродовж багатьох років і «задовго до Путіна» була проти того, щоб Україна ставала членом НАТО.

«Вони говорили про це, ніби це була свого роду усталена домовленість. І десь посеред шляху Байден сказав: “Ні, вони повинні мати можливість приєднатися до НАТО”. А отже у Росії опиниться хтось прямо на порозі, і я можу зрозуміти їхні почуття з цього приводу. Коли я почув, як Байден веде переговори, я сказав: у вас буде війна. І це виявилась дуже погана війна, вона може ескалувати й стати значно гіршою, ніж є зараз», – сказав обраний американський президент і додав, що сподівається завершити повномасштабну російсько-українську війну за пів року.

На питання журналіста, чи Україна ніколи не стане членом НАТО, Трамп відповів: «Моє бачення, що це завжди було зрозуміло. Я гадаю, що в них була угода, але Байден її порушив. Угода, яка була б дуже задовільною для України та для всіх інших, але Байден сказав, що вони мають мати можливість приєднатись до НАТО».

Дональд Трамп також зауважив, що російський диктатор Владімір Путін нібито хотів би зустрітися з обраним президентом ще до його інавгурації – 20 січня. Утім Трамп не вважає таку зустріч доцільною.

До слова, 5 січня в інтерв’ю американському подкастеру Лексу Фрідману президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може розглядати варіант припинення вогню, якщо західні партнери нададуть необхідну зброю для захисту від можливого повторного нападу і продовжать санкції проти Росії. Окрім цього, за словами президента, для припинення вогню Україна має мати гарантії безпеки. Такими гарантіями може стати вступ до НАТО з поширенням статті про колективний захист на неокуповані території України.