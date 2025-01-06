Президент України Володимир Зеленський дав велике тригодинне інтерв’ю американському подкастеру Лексу Фрідману. У розмові зачепили багато важливих тем, більшість яких стосувались війни, переговорів з Росією та ролі Дональда Трампа. Володимир Зеленський був відвертий та вдавався до різкої критики, згадуючи Будапештський меморандум, Мінські угоди, а деякі вчинки партнерів, не стримуючись, називав «ху*нею».

ZAXID.NET переглянув інтерв’ю та занотував найважливіше. Варто зазначити, що Лекс Фрідман просив Зеленського провести інтерв’ю російською, якою вони обоє добре володіють, проте отримав відмову. Саме з блоку про мову й розпочнемо їхню розмову.

То ж, якщо у вас нема часу прослухати тригодинну розмову, яка без сумніву є цікавою, пропонуємо вам короткий зміст інтерв’ю.

«Ці люди глухі і почали окупацію нібито з захисту російської мови, я щиро їх зневажаю»

Я чудово володію російською мовою, звісно, і я все розумію, про що ви говорите (прохання провести інтерв’ю російською, – ред.), але я не можу усе інтерв’ю відповідати вам російською. Сьогодні… я нічого не вигадую, ви ж все бачите. Сьогодні було 73 ракетні удари по нас, загинуло люди, сьогодні було понад 100 дронів. Це щоденна історія. Б’ють люди, які розмовляють російською. Б’ють по людях, яким ще нещодавно розповідали, що вони насправді захищають російськомовних. Я не поважаю ні керівника сьогоднішньої Росії, ні цей народ. Я не вважаю, що ось так просто можна робити вигляд, що нічого не відбувається і давати пас до того, щоб укотре Путін говорив, що ми ж один народ, ми ж однією мовою говоримо. Вони говорять мовою зброї. Це взагалі факт. А ми мирні люди, які хочуть захистити і захищають свою свободу і свій людський вибір.

Знаєте, я на початку війни звертався до росіян російською. Нуль. Вони німі. Вони не чують. Вони не чули. Хтось боїться. Причини різні. Це знаєте, як коли людина тоне, а хтось проходить повз, бо не чує. А хтось проходить повз, плаче і боїться врятувати. Це не важливо цій людині, яка тоне. Їй би, щоб хтось допоміг. Тому, оскільки ці люди глухі і почали окупацію нібито з захисту російської мови, я щиро їх зневажаю.

Лекс Фрідман у розмові сказав: «Інколи кажуть, що російська мова в Україні заборонена». На що Володимир Зеленський відповів: «Це неправда. У нас є люди, які говорять російською. У нас сьогодні неповага до російської через росіян. І тільки тому. Коли вони рятували російськомовних, вони вбили російськомовних, дуже багатьох людей, які здебільшого знаходяться на сході. Вони зруйнували їхнє життя. Це правда. Це не просто риторика. Це дуже важливий момент. Повідомлення полягає у тому, що ми не одна нація. Ми, знаєте, не одна країна».

«Мій дід ніколи б не повірив, що ця війна можлива»

Мій дідусь з самого початку Другої світової був на війні, в піхоті. У нього, як казали раніше, вся грудь в ордінах. Більше тридцяти нагород. Він не любив розказувати деталі про війну. Він вважав, що війна – це велика трагедія. І трагедія для всіх. І трагедія України, і трагедія Європи, і трагедія єврейського народу.

В цілому його рідні брати, вся сім’я у нього була розстріляна. Вони були закатовані фашистами, які окупували Україну, їх селище. Його батько був головою села і був вбитий. Його чотири брати усі пішли на війну. Він єдиний був з військовою освітою. Вони усі загинули на війні, а він один повернувся. І знайшов мою бабусю, свою майбутню дружину.

Думаю, що мій дід ніколи б не повірив, що ця війна можлива. Після війни він працював в міліції. Він був полковником, усе життя працював у кримінальному розшуку. Все життя після війни воював з бандитами.

Подкастер Лекс Фрідман

На питання Лекса Фрідмана, про те, як Володимир Зеленський розуміє Другу світову війну після вторгнення 2022 року, президент відповів: По-перше, війна реально розпочалась раніше. Думаю, я сприймав початок війни, повномасштабної… Ти не розумієш, чому ніхто не хоче почути, побачити історію і проаналізувати її. Війна, народження фашизму, нацизму, народження Гітлера, Геббельса і всієї цієї команди, яка була пов’язана не тільки однією партією, однією країною на той час. Тобто це ж, в принципі, така хвиля. Хвиля ненависті, хвиля «одна раса над усіма». Таку вони побудували теорію, захопивши потім Європу. Вони побудували теорію однієї нації, однієї раси, одного світу. Їх світу. Безумовно, безглузда ідея, абсолютно, але вона радикалізувалась за роки і отримала навіть підтримку. Одного міра.

В принципі, рускій мір та теорія, яку Путіна показує, нав’язав. Він же таким не був у своїй риториці. На початку, пам’ятаєте, він говорив і про ЄС, і про те, що майбутнє Росії може бути пов’язане з НАТО. Тобто він говорив про спільні цінності з Заходом. І треба ще звернути увагу на Гітлера, який був радикальної думки щодо поглинання світу. Були реальні кроки і всі вважали, що він підіймає економіку, і по факту він робив якісь кроки, але це страшна людина. Це не виправдовує будь-які його кроки. Ми не можемо дивитись на Другу світову війну, тому що вона почалась у 1939 році, вона не почалась у 1941 році. Ми повинні робити висновки, з чого починалось. З слабкості світу, розділення європейських держав, пакт Молотова-Ріббентропа. Все це було до 1941 року. Тобто всі люди, які були глибше, які були інформовані, всі люди, які розбирались трішечки більше… Люди кричали про все це. Гітлер не зупиниться, це буде світова війна, Гітлер буде знищувати народи. Так воно і було. Хтось відвертав очі. Те, про що я вам казав. Європа тонула, але весь світ проходив повз і не звертав уваги, казав, що з ним можна домовитись, він нормальний.

«Ми введемо санкції, якщо він вбиватиме. Це ху*ня»

Це не перший такий випадок у історії. Ми маємо історію з людиною, якій дозволяють оцим хворіти: бажанням знищувати. І отримувати від цього задоволення. Ось що було з Гітлером. Що з Путіним. До речі, також біля четвертої ранку були ракетні удари по Україні, це співпадає. Я вважаю, що і наміри співпадають, але про це пізніше. До цього, треба чесно сказати, всі щось прогнозували. Я просив тільки одне, передусім у США. Якщо ви впевнені, якщо у вас є докази, якщо ви з ним розмовляєте і він вам каже, що буде вторгнення. Якщо вас це все лякає, я не прошу докази. Дайте мені дві речі: посильте нас зброєю, але найкраще посильте нас передумовами, щоб не було ніякої війни. Це не зброя передусім. Це я просив їх санкції, тобто залякайте його. Не кажіть, будь ласка, що якщо він прийде, якщо пройде через кордони, буде вбивати, ми введемо санкції. Це ху*ня. Вибачте.

Президент України Володимир Зеленський під час розмови

Ми не отримували допомогу, а якщо ми будемо вважати, що слова – це допомога, тоді ми отримували їх дуже багато.

Про розмову з Лукашенком

Через кілька днів після початку повномасштабної війни я говорив з Лукашенко по телефону. І він вибачався, казав, що це не він. «З моєї території пускали ракети і пускав Путін», – це його слова. У мене є свідки. Він сказав, що вибачається. «Ну ти повір, Володя, це не я, я не контролюю». Я пам’ятаю цю розмову, я йому сказав, що він такий самий вбивця. А він мені відповідав, що не можна воювати з росіянами. Я йому сказав, що ми ніколи не воювали. Війна, ракети прилетіли, кажу, з твоєї землі, з Білорусі, як ти допустив? «Ну добре, відповідай у відповідь», – він мені сказав. Я досі пам’ятаю, він мені каже вдарити по нафтопереробному заводу, він багато для нього значить. Мозельський чи як?

«Ми роздавали людям зброю на вулицях»

На початку повномасштабної війни я приймав рішення швидко і без сумніву. Кілька міст були заблоковані, я думав, як продукти туди доставляти, і впродовж доби ми багато всього робили, хоча розуміли, що вони в принципі окупували частину нашої держави. Роздавалась зброя людям. Вантажні машини приїжджали і просто роздавали зброю людям, щоб вони могли захистити столицю. Звичайним людям, просто на вулиці. Людям, які розуміли, що якщо рускіє зайдуть повністю сюди, то буде те, що уже відбувається у інших містах.

У перший же день я покликав усіх журналістів, які тут були. Я просив їх нікуди не діватись, бо нам потрібна була зброя. У цей момент людям роздавали автомати, а для мене журналісти, будь-які інформаційні майданчики, голоси… У кого були виходи на рускіх, на білорусів, на казахів, я до них звертався і говорив російською. Я їм говорив, ви повинні зупинити Путіна і якщо ви зараз підніметесь, якщо ви будете виходити на вулиці… Це було важливо, я їм говорив російською, показуючи, що немає ніякої проблеми і це надумані приводи. І чому я зараз так болісно говорю про російську мову, бо якщо людина не хоче почути їй все одно, яка мова.

Про Путіна з голою дупою

У розмові Лекс Фрідман не погодився з Зеленським, припустивши, що їхню розмову почують багато росіян. На що президент України різко відповів:

Вони сьогодні закрили ютуб. Ви знаєте про це? Він (президент Росії Владімір Путін, – ред.) взагалі глухий. Не зважаючи на те, що він з вами буде, навіть якщо розмовлятиме. Він по суті своїй глуха людина. Ви розумієте у чому різниця? Ось ви говорите з Маском.. І ви спілкуєтесь з новатором, з ученим про те як ракети заощадити, а він вбиває ними людей. Ви думаєте, ви можете говорити про технології Путіним? Ваші хлопці, до речі, брали інтерв’ю і він розповів їм ще про історію племені. Російська людина у його країні, уявіть собі, де Маск, технології, Марс, штучний інтелект, а цей стоїть з голою дупою і розповідає про племена? Ви зрозумійте, вам здається, що ви берете інтерв’ю, ось цей пан Такер брав інтерв’ю, тощо, і всім здається, що ось, ми зараз їх подружимо. До чого тут подружимо? Він інший. Перед вами стоїть мамонт.

«Щодо ceasefire, вони почали нас вбивати десь через місяць»

Давайте про ceasefire (припинення вогню) трішки поговоримо. У грудні 2019 року в Парижі, у Єлисейському дворці я, Макрон, Меркель і Путін домовились про припинення вогню. Це, до речі, слабкість того формату, що не було США. Ми домовились про обмін людей, про обмін всіх на всіх. Була зустріч, багатогодинна, усі вже втомились, ми залишились удвох вкінці. І я йому казав, що давай ceasefire. До речі, ніхто в Україні не вірив, мало хто вірив про ceasefire. Він хотів відведення, я йому порахував, що якщо буде відведення військ від контактної лінії у тому форматі, який пропонували руські, це займе у нас 20 років. Саме по часу, квадратні кілометри, довжина контактної лінії або лінії розмежування. І ми домовились, я йому сказав, що так не вийде, але у мене було багато аргументів, тому що я був глибоко у питанні.

Він не глибоко був у процесі. Що за кордон? Де він знаходяться? Як довго розводити війська? А чому він був не глибоко? Бо він нічого цього не збирався робити. Це те, що мене бентежило. Якщо ти не глибоко в питанні, то результат наче тобі й не дуже потрібний. Ми з ним домовились, що буде продовження транзиту газу. Це була безпека для Європи, Меркель дуже про це просила і це було дуже важливо для Німеччини. Друге, ми з ним домовились про обмін. Для мене це було найважливіше. Для них газ, для мене – люди. І третє – припинення вогню. Контракт був підписаний, газовий, бо це йому було потрібно. Щодо обміну, ми зробили перший крок і обміняли людей. Щодо ceasefire, вони почали нас вбивати десь через місяць.

Я подзвонив йому і сказав, що ми ж домовились про ceasefire. У нас же є… ну це ж не папірець в туалеті, це серйозна історія начебто. Меркель серйозна ж, Макрон, ти і я. Після цього я дзвонив йому ще кілька разів, мені здається було два чи три дзвінка. Я його просив про ceasefire, він казав «не може бути» і ми зараз розберемось. Люди з окупованої території, рускі і сепаратисти, вони там усі разом були, вони продовжували стріляти і вбивати наших людей. Фронт стояв на місці, але вони вбивали людей. Я йому дзвонив, поки рускі перестали брати трубку від нас.

Вони відправляли, до речі, своїх снайперів. У нас були докази, живі, відеодокази, тому що декого взяли тоді в полон. Це були снайпери, які проходили тренування. Так вони тренувались. Потім ці снайпери працювали у Сирії, у Африці. Це в цілому вони тренувались у нас, на сході нашої держави. Жива мішень – це наші українці. Вони з тієї сторони стріляли, вбивали людей, жінок, дітей. Це було полювання. До речі, все по тому ж російськомовному регіону. Ми передавали інформацію, в ООН, всюди, працювали дуже багато, я з усіма зустрічався. Але хто тоді помічав Україну?

Хочу вам поставити питання про ceasefire. Сьогодні, наприклад, у Маріуполі, 20 тисяч, 30 тисяч цивільних закатовані, закопані. Ми не знаємо кількість жертв. Хто вийшов на якісь страйки, хто не хотів працювати з рускіми, які окупували, наприклад, Маріуполь. Я наводжу приклад одного міста. А мільйони дітей, які там? Ми просто з вами зробили ceasefire, не розуміючи, що буде далі. Не розуміючи, що буде з гарантіями безпеки для України. А що з тими мільйонами дітей, які на окупованій території? Що я маю їм сказати? Наплювати? Ви там усі – до побачення? А десятки тисяч людей, які там закопані… Ми що готові їм це пробачити? Ми повинні зробити хоча б перший крок. Якщо ми розуміємо, що це ceasefire (припинення вогню), то ми повинні точно зрозуміти, що гарантія безпеки є у цій частині України, яку ми контролюємо.

І що ми говоримо тим людям, які на окупованих територіях? Це мільйони людей. І ви знаєте, що з 2014 року в Донецьку, в Криму, а зараз це відбувається у Мелітополі, Бердянську. Діти призовного віку, вони їх змушують йти воювати. І якщо не йдуть, вони їх вб’ють.

Я дуже хочу і вірю в силу президента Трампа, що він зрозуміє, як зробити Україну сильною. І бути сильним. Наведу приклад. Президент Трамп буде в тій ситуації, у якій я був в 2019 році. Хочу закінчити війну, хочу сталого миру для України, ми повинні зробити так, ceasefire, обмін людей і потім дипломатично повернути всі території. Якщо ceasefire без гарантій безпеки, хоча б для тієї території, яку ми контролюємо, що ми отримуємо? Якщо через три місяці Путін почне нову хвилю атаки? Як буде виглядати Трамп? Сьогодні Путін боїться Трампа. Як тільки Трамп піде на ceasefire (припинення вогню) без серйозних гарантій для України він дасть пас Путіну. Не те, що він цього хоче, я вірю в те, що він говорить. Він дасть пас в голові Путіна розсварити мене з Трампом. Не чекайте на бажання Путіна, змушуйте його, що він повинен це зробити, щоб зупинити війну.

Про НАТО

НАТО – це означає сильні гарантії безпеки для всіх людей, частина гарантії безпеки. Друга частина – це пакет зброї. Ми не будемо її використовувати. Якщо ceasefire (припинення вогню) буде працювати ніхто не буде використовувати зброю. Але вона повинна залишитись. При всій повазі до США та адміністрації, але я не хочу, щоб ситуація повторилась, як це було з Байденом. Я прошу санкції зараз, зброя зараз і тоді побачимо, чи почнуть вони.

Законодавчо запрошення в НАТО робиться Україні, ми не визнаємо всі інші [тимчасово окуповані] території України, але НАТО може діяти на частині, що контролюється Україною. Про це можна домовитись? Так. Це невеликий успіх для нас, але якщо ми бачимо дипломатичний спосіб завершити війну, то це перше. Друге – пакет зброї. Я не готовий публічно сказати, що це таке. Для Трампа немає таємниць, але в основному це залежить від волі США. Тому що частково ЄС дасть, частково США, звичайно ж разом.

Зустріч з Путіним і Трампом

Лекс Фрідман сказав, що має мрію, що наприкінці січня 2025 року Володимир Зеленський зустрінеться з Дональдом Трампом та Владіміром Путіним і домовляться про припинення вогню та гарантії безпеки. Подкастер запитав у Зеленського, який вигляд це матиме без НАТО?

Я думаю 25 січня, чи у інший день. Ви просто називаєте 25 січня, я не проти, це мій день народження. Ми сідаємо передусім з Трампом. Ми з ним домовляємось, як ми спроможні зупинити війну, Путіна. Це важливо нам сісти з ним. Друге, щоб Європа, яка для нас дуже важлива, бо ми частина Європи, також мала голос. Це не так довго, бо Європа буде дивитись на нас і на Трампа. Я, до речі, зараз бачу, що, коли ми говоримо про щось з Трампом, або ми зустрілись, або був дзвінок, всі лідери завжди запитують ну як. Це говорить про впливовість Дональда Трампа і так раніше не було з президентом Америки. Це також дає віру в те, що він зможе зупинити війну. Тому ми з Трампом передусім, а Європа буде підтримувати позицію України.

Якщо Трамп зможе запропонувати сильні гарантії безпеки, після цього може бути розмова з рускіми. Саме так, а не просто ми одразу сіли втрьох. Ви ще зі мною так розмовляєте, начебто Путін уже хоче сідати розмовляти, а Україна не хоче. Це не так.

«Гарантерам Будапештського меморандуму було пох*ру»

Зробимо пару кроків назад. Чому гарантії безпеки, сильна позиція України так важливі. Зроблю екскурс в історію. Україна мала гарантії безпеки і Будапештський меморандум. Ядерна зброя – це гарантії безпеки, які були в України. На сьогодні, те, що у нас її немає – це погано. У нас зараз війна, ми розв’язали руки ядерній державі. Ви говорите зараз про ceasefire. Лише припинення вогню. Може подарувати квіти Путіну? Може сказати дякую за ці роки, це була гарна частина нашого життя? Ні, ми до цього не готові. Будапештський меморандум, ядерна зброя, те, що у нас було. Україна себе захищала цим. Не значить, що хтось нападав, що ми б цим користувались. У нас була ця можливість, це були гарантії безпеки.

Якщо ви візьмете Будапештський меморандум, там були гарантії безпеки для України. Спочатку три найголовшіні гарантери безпеки для України, три стратегічні друзі і партнери. США, Росія, Британія. Франція, Китай доєднались. Було 5 держав. Це зараз ми розуміємо, що це ніякі не гарантії безпеки. Тому що з одного боку це гарантії безпеки, але було написано слово assurance, що перекладається, як запевнення. Тобто віддайте ядерну зброю, тому що тиснули Америка і Росія. Ці дві держави тиснули і провели перемовини, щоб в України не було ядерної зброї. Україна погодилась. Це є ядерна п’ятірка, яка дає навіть не гарантії безпеки. Треба було б знайти цих людей і просто посадити їх в тюрму, хто це все придумав.

Запевнення, що Україна буде територіально цілісною зі своїм суверенітетом. Був папірець. Якщо вам цікаво, після того, як була окупована частина Донбасу, Крим, Україна відправила здається три рази листи всім гарантерам безпеки, членам Будапештського меморандуму. Що вони відправили? А те, що було написано у папірці. Консультації. Україна проводить консультації, якщо порушена її територіальна цілісність. Всі повинні бути на консультації, терміново зустрітись: США, Росія, Британія, Франція, Китай. Чи хтось приїхав? Ні. Чи хтось відповів на ці листи? Провів консультації? Ні. Чому? Та пох*ру. Це ж зрозуміло російською? От як російською було пох*ру, так і всім іншим гарантерам Будапештського меморандуму. Всім було пох*ру на цю країну. Останній раз при мені, у лютому 2022 року, вже почалась повномасштабна війна, відправили листи на консультації – ніхто не відповів.

Питання просте про Будапештський меморандум. Можна цьому довіряти? Ні. Просто папірцю, що ми вас врятуємо. Яка б країна з цих п’яти не сиділа за столом перемовин. Друге, це ж потяг з макулатурою, гарантіями безпеки, на якому їде Україна вже давно. Другий вагон в цьому потязі – Мінські угоди. Тут уже США не було. Тоді був Обама, просто було не цікаво, що з Україною і де вона взагалі знаходиться. До Америки немає претензії, бо вони не були гарантерами. А де є претензія? Крок назад, 2008 рік, Бухарест, вже ж всі навчені Будапештським меморандумом. Буш, президент США, республіканець, каже, що Україна повинна бути в НАТО. Всі дивляться на Америку завжди. Всі за, хто проти? Меркель. І вона змусила усіх не дати Україні запрошення в НАТО. Бо це був би серйозний крок. Республіканці були за, бо вони і Буш нікого не боялись. Вони знали, що Україна справедливо хоче в НАТО, вона так обирає.

«Трампу буде легше, якщо при ньому війни не буде, а після нього Україну знищать?»

Трамп казав, що очікує нашої зустрічі, мій візит буде один з перших для нього. Ця теми для нього важлива. Я знаю, що у нього є свої питання, американські питання, я чув його програму, але щодо міжнародки, мені здається, що наше питання одне з найактуальніших для Трампа. Я довіряю його словам. Нам потрібно підготуватись, у нас є багато планів, на які можна спиратись і багато країн їх підтримують, але нам потрібне його бачення, бо він може зупинити Путіна. Путін його боїться. Але Трамп президент демократичної країни і він не приходить на все життя, він не Путін і не прийде на 25 років. Він прийде на свій термін. Скажіть мені, будь ласка, наприклад через чотири роки, на п’ятий рік Путін прийде з війною. Трампу буде легше, що при ньому війни не було, а після нього Україну знищили?

Чому знищили? Путін не дурак. Він підготується, він знає всі помилки, розуміє, як ми розбили його армію після початку вторгнення. Він зрозумів, що це не радянська війна і з нами так не вийде. Він пустить все на виробництво зброї, у нього буде дуже багато зброї і буде дуже велика армія. І ви думаєте, що після такого приниження, 4 роки не було війни, він не добив нас, він повернеться і буде боротись тільки з нами? Він знищить все навколо. А якщо є ризик, що президент Трамп вийде з НАТО, наприклад, це рішення США. Якщо вийде, Путін знищить Європу. Я ж не просто так говорю.

Про Путіна і любов до народу

Ти зараз про що говориш? Хто любить свою країну? Путін. Ну а що таке його країна? Він Україну раптом вважав своєю країною. І що таке його країна? Поясни. Завтра він скаже Америка. А чеченців не шкода? Вони схожі на росіян? Вони розмовляють російською? Вони, звісно, вчать у школах, як скрізь, де русифікація була. Чеченці хто? Інший народ, інша віра, інші люди. Мільйон. Знищений. А як він їх убивав? З любов’ю? Думаю, бл*дь, в обіймах, тільки придушував. Так люблю, що аж вбити хочеться. Ось це його любов. Ви помиляєтесь, він не любить свій народ. Він любить свій народець – це його оточення. Не можна на чужу землю відправити своїх людей вмирати. Знаючи, що вони там будуть вмирати.

Моїй доньці, їй 20 років, але для мене це дитина. Вона вже доросла, безумовно, але вона дитина. Хлопцям, яких він відправляє, 18 років. Це діти. Він їх відправляє. Не фашисти прийшли на його землю і треба захищатись. Він прийшов на нашу і він їх відправив. Чечня – відправив, Сирія – відправив, Африка – відправив, Грузія – відправив. Молдова, Придністров’я, ну, це було до нього. Ну і Україна. 788 тисяч росіян убито чи поранено. Він же їх всіх росіянами називає, навіть тих, які російською не вміють говорити у Росії. Це яка любов? До чого? Він любить свій народ? Ні.

«У наших силах закінчити війну у 2025 році»

Вибори не відбулись у 2024 році через військовий стан. Через Конституцію ми не могли цього зробити. Є й безпекові речі. В Україні всі розуміють, що це неможливо зробити поки не закінчиться війна, або треба змінювати законодавство. Я вважаю, що вибори відбудуться одразу після закінчення воєнного стану. Це за законом. Або парламентарям треба зібратись і змінювати законодавство, що буде зробити дуже складно, тому що суспільство проти. Чому? Ми хочемо вибори, яким ми хочемо довіряти. 8,5 млн виїхало за кордон, треба робити інфраструктуру для голосування цим людям. Мільйони людей на окупованих територіях. Що робити з тими людьми? Це складне питання. І одне з найнесправедливіших виглядає, як голосувати без мільйона військових? Тобто це неможливо. Треба думати, як змінювати систему, якщо це будуть вибори в час війни, змінювати законодавство, в якому повинні бути зміни системи голосування.

Думати про онлайн-голосування усі бояться через ті чи інші атаки. Я думаю, що в наших силах закінчити війну у 2025 році. Після закінчення війни одразу. Закінчення військового стану, ви одразу в парламенті можете проголосувати, що йдете на вибори. Потім вибори можна зробити, здається, через 90 днів.

Я думаю, що проведення виборів під час війни, може спричинити розкол у нашому народі. Коли ми робимо певні кроки, багато говоримо про вибори, нагнітаємо ситуацію навколо цього питання.

Про другий термін

Я не знаю, чи буду балотуватись на другий термін. Це складне запитання, це залежить від того, як завершиться війна. Все залежить від того, що хочуть люди. В основному це залежить від людей, в першу чергу, і, звичайно, від моєї сім’ї. У нас не було часу, щоб поговорити про це з моєю сім’єю. Зараз ми про це не думаємо.

Про боротьбу з корупцією

У нас дійсно дуже складна антикорупційна система. Не тому, що її складно зрозуміти, а тому, що складається з багатьох елементів. Вона найскладніша у всій Європі. Це ще одна з вимог ЄС, багато років Україні не довіряли. При мені ми проголосували всі закони, антикорупційні реформи, майже всі реформи. Антикорупційні органи сьогодні незалежні. Я все одно вважаю, що вони ще недосконалі, є багато питань, є судова система, але і судову реформу, яку від нас вимагали партнери – США і ЄС. Це виписано в конкретних законах, указах, рішеннях. 99% з цього ми зробили.

Сказати, що у нас немає корупції – це брехати. Ми відкрито про це говоримо, ми з цим боремось. У нас в тюрмі сидить найвпливовіший олігарх за часи незалежності. Ніхто не зміг з ним нічого зробити. Ні США, ні Європа. Російські олігархи, введення санкцій, хтось втік з держави, але вони всі під санкціями, когось ми виміняли на наших військових, як то кум Путіна. Ми боролись з найсильнішими впливовими олігархами, які є і були в Україні, і багато всього корупційного було знищено. Безумовно, в побуті корупція існує, але я впевнений, що Україна все це поборить.

В час війни, передусім, у нас немає грошей, окрім на війну. Із США, Європи ми отримували зброю. Якщо ми беремо гроші, наприклад США, за весь час війни проголосовано або прийнято рішень було десь по 177 мільярдах доларів. Давайте будемо чесними, ми не отримали половини цих грошей. Другий момент, який є важливим, просто до прикладу, чи це є корупція? Перше питання. Чия корупція? Це друге питання.

Наведу лише один маленький приклад. Коли США почали передавати нам зброю – це були американські гроші, але й американська зброя. Гроші на цю зброю. У мене, як у президента, були вантажні літаки. Не в Україні, бо через війну ми дуже швидко перемістили їх у Європу. У нас є дуже хороші вантажні літаки, завдяки Антонову. Я попросив Америку надати можливість здійснити перевезення нашими літаками, щоб не платити багато кому. Американським компаніям. І ні, мені не надали такої можливості. Мої літаки стояли, а цю зброю перевозили американські літаки. Ми могли б отримати більше озброєння, але довелось платити за ці дуже дорогі літаки. Це корупція чи ні? Чи лобізм? Що це таке?

Здебільшого ми не отримували гроші, а зброю. І там, де ми бачили ризики, ми били по руках. Мова йде не тільки про Україну. На всьому шляху є ті чи інші люди і компанії, які хочуть заробляти, бо на війні всі заробляють. Ми не заробляємо на війні. Якщо ми знаходили когось, повірте, ми били по руках.

Якщо хтось каже, що Україна продавала зброю, і Росія підіймала цей меседж, ми завжди казали, дивіться наші військові самі б вбили цих людей. Без суда і слідства, тому що нам не вистачає зброї на фронті, а хтось може вагонами щось продавати. Тоді потрібні докази. Коли дуже багато з’являється такої інформації, втрачаєш довіру, допомогу. Ми боремось більше з дезінформацією, ніж з відповідними випадками.

Про Ілона Маска

У мене була з ним розмова на початку війни. Я поважаю його, бо він зробив себе сам. Я сам працював, і компанія, і продакшн у мене був найбільший. Я знаю, що таке заробляти гроші, підбирати талановитих людей, вкладати у них знання, гроші і робити щось важливе. Я не порівнююсь з Маском. Він, ну, лідер інновації у світі. Вважаю, що такі люди просувають світ тільки вперед і тому я поважаю результат його роботи. Ми бачимо цей результат. Для мене завжди було важливо, що якщо твоїм результатом можуть користуватись… Факт. Візьмемо війну. Ми дуже вдячні за старлінки. Вони допомогли. Ми використовували їх після російських ударів, ракет по енергетиці, були проблеми з інтернетом. Я дуже би хотів, щоб Ілон був на нашому боці максимально. Я хотів би, щоб він приїхав в Україну.

Майбутнє України: відбудова і повернення українців

Цифровізація – це дуже важливо. Ми почали цю роботу. У нас є спеціальне міністерство цифрової трансформації. Ще у нас є Дія – це додаток з державними послугами. Це не тільки зручно, але також нівелює всі можливості для майбутньої корупції, адже немає жодних особистих контактів з представниками органів влади чи інших структур. Це все через телефон чи інший пристрій. Я вважаю, нам це дуже добре вдається, ми найкращі в Європі. Вся Європа це визнає. Деякі країни Африканського союзу попросили нас створити такі державні послуги. І ми зробимо це одразу після війни. Це може бути джерелом надходжень коштів в Україну.

Вважаю, що нам ще буде потрібна податкова реформа. Буде важливо, щоб бізнес повертався. Сподівають, що ми отримаємо велику підтримку у вигляді бізнес-інвестицій з США. Не прямої допомоги, а інвестицій у приватний сектор та ресурси. Я говорив про це президенту Трампу і деяким європейським лідерам, які є нашими ключовими партнерами, що ми будемо раді підписати ці контракти і долучитись до спільних інвестицій у багатьох сферах. Я вважаю, що ми можемо розвивати нафту, газ, зелену енергетику, зокрема сонячну. У нас вже є ресурси, ми можемо вкладати у це гроші. У нас є запаси нафти у Чорному морі, які ми можемо розробляти. У нас є запаси золота і урану, до речі, найбільші в Європі, що теж важливо. Росія витіснила Францію з Африки, їм терміново потрібен уран. Ми готові відкритись для інвестицій. Це дасть нам можливості, робочі місця, доходи.

Я не хочу дешевої робочої сили, я хочу, щоб після війни ми були відкриті для тих людей, які можуть робити внесок і заробляти. Ми будемо відкриті для компаній і будемо раді поверненню наших людей.