Україна може припинити вогонь, коли отримає зброю, яка не дозволить Росії атакувати повторно

Україна може розглядати варіант припинення вогню, якщо західні партнери нададуть необхідну зброю для захисту від можливого повторного нападу та продовжать санкції проти Росії. Про це 5 січня заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю американському подкастеру Лексу Фрідману.

За словами президента, для припинення вогню Україна має мати гарантії безпеки. На його думку, такими гарантіями може стати вступ до НАТО з поширенням статті про колективний захист на неокуповані території України.

«НАТО – це означає сильні гарантії безпеки для всіх людей, для нас, частина гарантії безпеки. Друга частина – це пакет зброї. Ми не будемо її використовувати. Якщо cease-fire (припинення вогню – англ.) буде працювати, ніхто не буде використовувати зброю. Для чого? Але вона повинна залишитися. Не так, як це було раніше, при всій повазі до США та до адміністрації. Але я не хочу, щоб ситуація повторилася, як це було з Байденом», – сказав президент.

Також гарантією безпеки Зеленський назвав зброю та продовження санкцій проти Росії, які не дозволять наповнювати ВПК окупантів.

«Я прошу, будь ласка, санкцій зараз. Зброя зараз. І тоді побачимо, чи почнуть вони. Звичайно, ми будем раді, якщо ви дасте нам ще більше і будете разом з нами пліч-о-пліч», – сказав він.

На думку Володимира Зеленського, Росія не змогла б окупувати таку кількість українських територій, якби західні партнери надавали військову допомогу «тут і зараз». Яку саме зброю має отримати Україна для припинення вогню, президент не уточнив.

«Я не готовий публічно сказати, що це таке. Все написано. І президент Трамп може мати це – я маю на увазі, для нього немає таємниць. Але в основному це залежить від волі Сполучених Штатів. Тому що частково ЄС дасть, і частково США разом. Це питання не стосується лише Сполучених Штатів», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року Володимир Зеленський оприлюднив «план перемоги» України – за даними газети The New York Times, йшлося про передачу крилатих далекобійних ракет Tomahawk, які можуть уражати цілі за 2,5 тис. км – за пропозицією України, озброєння може бути «пакетом неядерного стримування» – одним із пунктів «плану перемоги» України, оприлюднених президентом 16 жовтня. Втім, видання повідомило, що в США пропозицію Зеленського «сприйняли скептично».

30 жовтня Зеленський відреагував на повідомлення ЗМУ та підтвердив, що просив надати ракети. Водночас він зазначив, що надання такого озброєння обговорювалося на умовах повної секретності, що «означає, що між партнерами немає нічого конфіденційного».