Ракети Tomahawk розглядалися як варіант «пакету неядерного стримування» Росії

Президент України Володимир Зеленський підтвердив інформацію The New York Times, яке напередодні повідомило, що Україна проситиме у США крилаті ракети Tomahawk у межах таємного додатка до «плану перемоги» України. Президент заявив, що обговорення щодо надання такого типу озброєння відбувалося на умовах секретності, і витік інформації про Tomahawk у ЗМІ «означає, що між партнерами немає нічого конфіденційного».

Під час інтерв’ю журналістам ЗМІ Північної Європи 30 жовтня Володимир Зеленський, відповідаючи на питання про реакцію світу на участь солдатів з КНДР у російсько-українській війні, сказав, що наразі реакція країн-партнерів обмежується «дозволом робити щось». Імовірно, президент натякнув на слова президента США Джо Байдена, який заявив, що Україна має реагувати на вступ північнокорейських військових.

«Ще до повномасштабної війни були превентивні речі від багатьох лідерів світу, від багатьох сильних економік, від багатьох сильних країн. Багато превентивних кроків. Коли я попросив їх у “плані перемоги” дати мені пакет далекобійних озброєнь, і ми застосуємо його лише в тому випадку, якщо Росія не припинить війну, і продовжить ескалацію, я сказав, що це превентивний метод. Мені відповіли, що це ескалація.

Коли багато країн почали підтримувати “план перемоги” – як ви бачите, що зараз відбувається в ЗМІ, вони кажуть, що Україна хоче чи хотіла отримати багато ракет, як Tomahawk тощо. Але це була конфіденційна інформація між Україною і Білим Домом. Як розуміти ці повідомлення? Отже, це означає, що між партнерами немає нічого конфіденційного», – сказав Володимир Зеленський.

Крім того, в інтерв’ю Володимир Зеленський зазначив, що партнери досі не надали обіцяні системи ППО. Йдеться про 6-7 установок.

Нагадаємо, 29 жовтня газета The New York Times з посиланням на неназваного представника адміністрації США повідомила, що Зеленський провів розмову з представниками Білого Дому щодо таємного додатка «плану перемоги». За даними видання, йшлося про передачу крилатих далекобійних ракет Tomahawk, які можуть уражати цілі за 2,5 тис. км – за пропозицією України, озброєння може бути «пакетом неядерного стримування» – одним із пунктів «плану перемоги» України, оприлюднених президентом 16 жовтня. Втім, видання повідомило, що в США пропозицію Зеленського «сприйняли скептично».