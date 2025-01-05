Володимир Зеленський повідомив, що Лукашенко пропонував вдарити по НПЗ у Білорусі у відповідь на російські атаки

Білоруський диктатор Алєксандр Лукашенко дзвонив президенту Україну Володимиру Зеленському у перші дні повномасштабного вторгнення Росії до України та перепрошував за випущені з білоруської території російські ракети. Він стверджував, що нібито «не може нічого зробити», розповів Володимир Зеленський 5 січня в інтерв’ю відомому американському подкастеру Лексу Фрідману.

За словами українського президента, Лукашенко просив вибачення та наголошував, що він нібито не винен у тому, що з території Білорусі росіяни запускають ракети. Зеленський розповів, що у телефонній розмові у перші дні повномасштабного вторгнення Росії Лукашенко стверджував, що «нічого не контролює, і це все Путін».

«Трішки пізніше, через кілька днів війни, я говорив з Лукашенком. І він вибачався. Він казав, що “Це не я”, “З моєї території пускали ракети і пускав Путін”. Це його слова, у мене є свідки. “Я вибачаюсь, - він мені казав, - ти повір, Володя, це не я. Я не контролюю. Це просто ракети… Це Путін”. Я йому сказав, що “Ти такий самий убивця”», – розповів Зеленський.

У телефонній розмові Алєксандр Лукашенко намагався переконати українського президента, що «не можна воювати з росіянами». Володимир Зеленський запитав Лукашенка, як той допустив, що россіяни запускали ракети по Україні з його території. У відповідь Лукашенко запропонував ЗСУ вдарити по білоруському нафтопереробному заводі в Мозирі.

«У відповідь він мені каже: “Вдар по нафтопереробному заводу, ти ж знаєш, як багато він для мене значить”», – каже президент України.

Повністю інтерв’ю із Володимиром Зеленським можна переглянути на каналі Офісу Президента в YouTube.