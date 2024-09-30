Режим Алжксандра Лукашенка звинувачують у низці злочинів проти людства

Уряд Литви офіційно передав до офісу прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі матеріали, які свідчать про вчинені режимом білоруського диктатора Алєксандра Лукашенка транскордонні злочини проти людяності. Злочини проти білорусів вчиняються з 2020 року, повідомили 30 вересня у пресслужбі міністерства юстиції Литви.

Литовський уряд має підстави вважати, що з 1 травня 2020 року (за кілька тижнів перед білоруськими виборами, легітимність яких не визнає низка країн) режим Лукашенка вчиняє злочини проти людяності, зокрема:

депортації;

залякування та переслідування;

позбавлення основних прав;

свавільне затримання;

катування;

поводження, яке принижує людську гідність;

примусова праця;

інші транскордонні дії.

«У рамках цієї атаки режим примусово перемістив сотні тисяч законних жителів Білорусі на територію сусідньої Литви та інших держав-учасниць, у тому числі тих, які сусідять з Білоруссю, без підстав, дозволених міжнародним правом. Таке переміщення, яке відоме як депортація (оскільки воно відбувається через кордон), сталося через різні основні дії/поведінку, зазначену вище, у тому числі через видворення чи інші дії примусу, або інші пов’язані злочини, і було вчинено з політичних мотивів», – повідомили у пресслужбі литовського Мін’юсту.

У пресслужбі литовського уряду підкреслили, що злочини проти людяності в Білорусі тривають. Втім, оскільки злочини були скоєні не тільки на території Білорусі, але і на території країн-учасниць Римського статуту, МКС потенційно має юрисдикцію для можливого притягнення Лукашенка та його пособників до відповідальності.

Уряд зазначив, що звернення Литви є першим випадком, коли країна-підписант Римського статуту подала матеріали проти країни, яка не підписала його. Міністерка юстиції Литви Евеліна Добровольська нагадала, що країна першою звернулася до МКС щодо злочинів проти людяності в Україні. В результаті звернення суд видав ордер на арешт Владіміра Путіна, якого, зокрема, звинувачують у депортації дітей.