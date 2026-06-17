Віталія Панченка призначили на посаду в липні 2025 року

Батьки головного прокурора Тернопільщини володіють елітною нерухомістю у Києві, Львові та Тернополі. Сам Віталій Панченко раніше приватизував службову квартиру в Софіївській Борщагівці під Києвом та задекларував ще одне помешкання у столиці.

Аналітики Центру протидії корупції дослідили, яке майно записане на близьких родичів головного прокурора Тернопільської області. Зокрема, батьки Віталія Панченка володіють низкою недешевих обʼєктів нерухомості, які не відповідають їхньому майновому становищу. Мати прокурора у 2018 році інвестувала у квартиру в Києві площею майже 100 м2, а у 2019 році придбала квартиру під 90 м2 у Львові вартістю майже 1,5 млн грн.

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Також у лютому 2024 року матері прокурора подарували квартиру в у Тернополі площею 62 м2 та нежитлове приміщення за тією ж адресою. Ринкова вартість квартири з ремонтом становить близько 82 тис. доларів.

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Батько прокурора Микола Панченко працював машиністом компресорних установок на Львівському хімічному заводі. Однак вже у 2021 році він зміг придбати квартиру у львівській новобудові площею 52 м2. Вартість 1 м2 у цьому будинку стартує від 1143 доларів.

Віталій Панченко під час роботи начальником слідчого управління у Головній військовій прокуратурі Генеральної прокуратури України приватизував службову квартиру в Софіївській Борщагівці під Києвом площею 45,7 м2. За даними ЦПК, цим житлом роками безкоштовно користується брат прокурора Олександр Панченко, який обіймає посаду заступника начальника відділу в Офісі генпрокурора. Водночас ця інформація не зазначена в деклараціях. У 2020 році Віталій Панченко задекларував недобудовану квартиру площею 68 м2 також у Софіївській Борщагівці.

Як з’ясували аналітики, тесть Віталія Панченка – Анатолій Костюченко, який є колишнім головним лікарем київської лікарні. Віталій Панченко з його донькою, Ольгою Клименко (дівоче прізвище Костюченко – ред. За даними ЦПК), одружився у 2020 році. Анатолій Костюченко є також одним із засновників фармкомпанії ТОВ «Кандід». Решта засновників цієї фірми – громадяни Ірану.

Додамо, що Віталій Панченко народився у Тернополі у 1985 році. Здобув юридичну освіту в Національній юридичній академії імені Ярослава Мудрого. В органах прокуратури працює із 2008 року. Працював на посадах слідчого, прокурора відділу. Був заступником та першим заступником військового прокурора сил АТО та на керівних посадах в окремих департаментах Офісу Генпрокурора. У липні 2025 року генеральний прокурор Руслан Кравченко без конкурсу призначив Віталія Панченка на посаду керівника в прокуратуру Тернопільщини.