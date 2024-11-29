Володимир Зеленський припустив, що після отримання членства в НАТО Україна зможе повернути ТОТ дипломатичним шляхом

Угоди про припинення вогню між Росією та Україною може бути досягнена, якщо Україну можна буде взяти «під парасольку НАТО». Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Sky News, опублікованому 29 листопада.

На думку Володимира Зеленського, «гарячу фазу» війни можна припинити, якщо НАТО запросить Україну стати членом Альянсу. Президент зазначив, що запрошення НАТО має стосуватися усіх міжнародно визнаних кордонів – таким чином неокуповані території країни будуть під захистом міжнародних партнерів, а тимчасово окуповані можна буде повернути дипломатичними шляхами.

«Якщо ми хочемо зупинити гарячу фазу війни, нам потрібно взяти під парасольку НАТО підконтрольну нам територію України», – заявив Володимир Зеленський.

Президент підкреслив, що членство в НАТО може гарантувати, що «Путін не повернеться» для окупації ще більших територій України.

Зазначимо, ще минулого року Володимир Зеленський категорично відкидав варіант обміну українських територій на «будь-який статус» у контексті переговорів із Росією та вступу України в НАТО. Пропозицію віддати Росії частину України Зеленський називав «абсолютним божевіллям».

Втім, низка західних чиновників неодноразово висувала пропозицію вступу України до НАТО без окупованих росіянами територій. Зокрема, про це говорив президент Чехії Петр Павел, який заявив, що Україна має бути «реалістичною» щодо своїх цілей у війні.

До слова, у серпні 2023 року український парламент законодавчо закріпив неприпустимість будь-яких територіальних поступок заради припинення війни.