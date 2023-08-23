Згідно з документом, усі війська Росії мають звільнити території України

Верховна Рада схвалила проект постанови про пріоритетні напрями державної політики України. Зокрема йдеться про те, що Україна не йтиме на жодні територіальні поступки для завершення війни проти Росії, йдеться у підписаній постанові від середи, 23 серпня.

Проект постанови № 9626 виключає будь-які територіальні поступки заради припинення війни. Окрім того, у документі йдеться, що всі російські війська та угруповання мають звільнити усю територію України без винятків.

«Проектом постанови передбачається наступне: відновлення територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаного державного кордону, включно з деокупацією АР Крим та міста Севастополя, а також забезпечення державного суверенітету України є ключовою умовою завершення війни та встановлення всеохопного, справедливого і сталого миру. Припинення війни, розв’язаної російською федерацією проти України, шляхом будь-яких територіальних поступок державі-агресору є неприпустимим», – йдеться у пояснювальній записці документа.

Окрім того, постанова передбачає пріоритетність гарантій безпеки людини. Йдеться про те, що жоден громадянин України не має зазнавати переслідувань чи дискримінації, у тому числі за ознакою проживання на тимчасово окупованій території. Всі особи, які будуть відповідальні чи причетні до злочинів проти миру, безпеки та міжнародного правопорядку, будуть притягнуті до відповідальності.

Формула миру президента Володимира Зеленського, згідно з постановою, має стати основою для припинення російської агресії. Також документ передбачає, що Міжнародна Кримська платформа має не тільки сприяти деокупації Криму, але і гарантувати безпеку в Азово-Чорноморському регіоні.

Нагадаємо, 27 липня Верховна Рада продовжила термін дії воєнного стану та мобілізації. Загальна мобілізація та воєнний стан триватимуть до 16 листопада 2023 року, тобто три місяці.