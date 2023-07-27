Депутати всьоме продовжили дію воєнного стану

Депутати Верховної Ради України проголосували за продовження воєнного стану та загальної мобілізації на тлі повномасштабної агресії Росії проти України. Мобілізація та воєнний стан триватимуть ще три місяці, повідомив у четвер, 27 липня, народний депутат Ярослав Железняк.

За продовження терміну дії воєнного стану з 18 серпня 2023 року проголосували 347 нардепи. Продовження загальної мобілізації підтримали 334 депутати.

Ухвалені постанови продовжують дію воєнного стану та мобілізації на 90 діб, тобто на три місяці. Це триватиме до 16 листопада, після чого, імовірно, депутати повторно продовжать воєнний стан та мобілізацію.

Зазначимо, продовження воєнного стану передбачає неможливість проведення президентських чи парламентських виборів. Тож вибори до Верховної Ради, заплановані на жовтень 2023 року, не відбудуться, а чинні депутати продовжать виконувати свої обов'язки.

Нагадаємо, рішення щодо продовження воєнного стану з 24 лютого 2022 року ухвалювалися шість разів: