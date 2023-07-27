Верховна Рада продовжила термін дії воєнного стану та мобілізації
Загальна мобілізація та воєнний стан триватимуть до 16 листопада 2023 року
Депутати Верховної Ради України проголосували за продовження воєнного стану та загальної мобілізації на тлі повномасштабної агресії Росії проти України. Мобілізація та воєнний стан триватимуть ще три місяці, повідомив у четвер, 27 липня, народний депутат Ярослав Железняк.
За продовження терміну дії воєнного стану з 18 серпня 2023 року проголосували 347 нардепи. Продовження загальної мобілізації підтримали 334 депутати.
Ухвалені постанови продовжують дію воєнного стану та мобілізації на 90 діб, тобто на три місяці. Це триватиме до 16 листопада, після чого, імовірно, депутати повторно продовжать воєнний стан та мобілізацію.
Зазначимо, продовження воєнного стану передбачає неможливість проведення президентських чи парламентських виборів. Тож вибори до Верховної Ради, заплановані на жовтень 2023 року, не відбудуться, а чинні депутати продовжать виконувати свої обов'язки.
Нагадаємо, рішення щодо продовження воєнного стану з 24 лютого 2022 року ухвалювалися шість разів:
- 15 березня 2022 року;
- 21 квітня 2022 року;
- 15 серпня 2022 року;
- 16 листопада 2022 року;
- 7 лютого 2023 року;
- 2 травня 2023 року.