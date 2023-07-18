Законопроект покликаний зрівняти права військовозобов'язаних та тих, хто вже заступив на службу

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект про розширення підстав для звільнення з військової служби. Зокрема йдеться про звільнення військовослужбовців, родичі яких під час воєнного стану загинули чи зникли безвісти, йдеться у законопроекті, який у вівторок, 18 липня, підписав президент.

Президент затвердив додаткові підстави для звільнення з військової служби, підписавши законопроект №8009 «Про внесення змін до статті 26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» щодо розширення підстав звільнення з військової служби деяких категорій громадян в період воєнного стану». Закон покликаний зрівняти права військовозобов'язаних, які можуть не мобілізуватися, якщо їхні родичі загинули чи зникли безвісти, та військових, які вже перебувають в лавах ЗСУ та мають таку ж ситуацію.

«Проект розроблено з метою забезпечення права на звільнення з військової служби під час воєнного стану військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, та військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, у випадку якщо їхні близькі родичі загинули або пропали безвісти», – йдеться у пояснювальній записці законопроекту.

Можливість звільнення з військової служби стосуватиметься осіб, родичі яких зникли у період оборони Донецької та Луганської областей, а також під час воєнного стану, який триває з 24 лютого 2022 року.

Військовослужбовці можуть звільнитися зі служби, в разі смерті чи зникнення таких родичів:

Чоловіка чи дружини;

Сина чи доньки;

Матері чи батька;

Дідуся чи бабусі;

Рідних та неповнорідних брата чи сестри.

Нагадаємо, 29 липня 2022 року Верховна Рада розширила перелік осіб, які не підлягають призову під час мобілізації та мають право на відстрочку від мобілізації. Відповідно до закону, родичів загиблих на війні з Росією не будуть призивати під час мобілізації.

Щоб зрівняти права військовослужбовців та військовозобов'язаних, 3 травня 2023 року Верховна Рада дозволила звільняти військових, чиї родичі зникли або загинули, проголосувавши за законопроект №8009. За розширення підстав для звільнення військовослужбовців проголосував 291 нардеп.

Раніше військовослужбовців могли звільнити зі служби за: