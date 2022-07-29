Верховна Рада на засіданні в п’ятницю, 29 липня, ухвалила закон, яким запроваджуються рівні можливості матері і батька, які є військовослужбовцями, на догляд за дитиною в особливий період. За документ проголосував 281 народний депутат.

Наразі остаточний текст закону не оприлюднено, але, як пише «Дебет-Кредит», ухваленим законопроектом пропонувалося:

забезпечити рівні можливості військовослужбовців – матері та батька на догляд за дитиною та поєднання військової служби із сімейними обов'язками;

усунути законодавчі прогалини, які обмежують права чоловіка на відпустку для догляду за дитиною;

створити передумови для посилення ролі батька у процесі виховання дітей та розвитку відповідального батьківства в Україні.

Також законопроектом пропонувалося внести зміни до закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», які встановлюють норму щодо надання відпусток для догляду за дитиною не лише жінкам, а й чоловікам, у разі якщо обоє є військовослужбовцями, на рівних умовах у мирний час та в особливий період чи воєнний стан.

Цей закон набуде чинності з дня, наступного за днем його опублікування.