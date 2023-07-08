У березні Олександр Півненко нагороджений званням Героя України з врученням ордена «Золота зірка»

У суботу, 8 липня, під час візиту до Львова президент Володимир Зеленський повідомив про призначення нового керівника Національної гвардії України. Ним став Герой України Олександр Півненко.

«Я призначив Героя України Олександра Півненка командувачем Національної гвардії України», – повідомив Володимир Зеленський під час брифінгу у Львові.

«Пане командувачу, бажаю вам і всій нашій Україні звільнення всієї нашої землі і повернення всіх наших людей, омріяної перемоги», – додав президент.

Олександр Півненко з 2022 року очолював 3 бригаду оперативного призначення НГУ, під його командуванням бригада брала участь в обороні Харкова, звільняла села Мала Рогань, Циркуни, Кутузівку та інші, взимку 2023 року обороняла Бахмут.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр називала полковника Півненка одним із ключових командирів оборони Бахмута. Указом президента він нагороджений найвищим державним званням Героя України.