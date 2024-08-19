Президент Чехії Петр Павел нагадав досвід Німеччини

Президент Чехії Петр Павел вважає, що вступ України до НАТО не має залежати від відновлення повного контролю над усією її територією. Про це він сказав у спільному інтерв'ю чеським виданням Novinky і Pravo.

Павел висловив сподівання, що Україна зможе домовитися про мир з Росією в найближчі роки. Така угода, за його словами, може означати, що Росія окупує частину території України на тривалий час, але без того, щоб демократичні держави погодилися на зміну кордонів. Водночас повне відновлення контролю України над усією територією не є «обов'язковою умовою» членства в НАТО, переконаний чеський лідер.

«Якщо буде демаркація, навіть якогось адміністративного кордону, то ми можемо прийняти цей адміністративний кордон як тимчасовий і прийняти Україну в НАТО на тій території, яку вона контролюватиме на той момент», – пояснив він.

Зокрема він навів приклад Німеччини, яку прийняли до Альянсу 1955 року, хоча частина її території була під окупацією Радянського Союзу до 1990 року.

«Тому я думаю, що є рішення і технічне, і юридичне, щоб дозволити Україні вступити до НАТО, не втягуючи НАТО в конфлікт із Російською Федерацією», – зазначив він.

Петр Павел також додав, що це може стати можливим тільки після початку переговорів між Україною і Росією.

Також він наголосив, що демократичні країни мають розглядати окуповані Росією території України тільки як тимчасово окуповані.

Зазначимо, що 11 липня 2023 року генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна стане членом Альянсу без ПДЧ і отримає запрошення, коли на це погодяться союзники і «буде виконано умови». Натомість український лідер Володимир Зеленський зазначив, що Україна стане членом НАТО після закінчення війни. В Альянсі неодноразово заявляли українцям, що «двері» до союзу лишаються відкритими, однак для вступу Україна має завершити війну. Крім того, висловитися за її членство мають всі країни НАТО.