9-11 липня відбувається 75-й ювілейний саміт НАТО у Вашингтоні

Країни-члени НАТО зобовʼязалися надавати довгострокову безпекову допомогу Україні. Члени Альянсу мають зробити пропорційні внески, щоб надати Україні мінімальне базове фінансування в розмірі 40 млрд євро упродовж 2025 року. Про це йдеться у декларації з саміту НАТО у Вашингтоні.

Зобов’язання поширюється на витрати, пов’язані з наданням Україні військового обладнання, допомоги та навчання, зокрема:

закупівля військової техніки для України;

нематеріальна допомога Україні;

витрати, пов’язані з обслуговуванням, логістикою та транспортуванням військової техніки для України;

витрати на військову підготовку для України;

витрати, пов'язані з наданням військової підтримки Україні;

інвестиції та підтримка оборонної інфраструктури та оборонної промисловості України;

усі внески до трастових фондів НАТО для України, включно з нелетальною допомогою.

На додаток до військової підтримки, члени Альянсу мають намір продовжувати надавати Україні політичну, економічну, фінансову і гуманітарну підтримку.

Також, як йдеться у декларації саміту, НАТО ухвалило рішення про заснування структури з підтримки безпеки та підготовки для України (NSATU), яка діятиме в країнах-членах Альянсу. NSATU координуватиме надання військового обладнання та навчання для України членами НАТО та партнерами.

«NSATU, яка діятиме в країнах Альянсу, підтримуватиме самооборону України відповідно до Статуту ООН. NSATU не буде робити НАТО стороною конфлікту. Вона підтримуватиме трансформацію сил оборони та безпеки України, забезпечуючи її подальшу інтеграцію з НАТО», – зазначили в Альянсі.

Окрім цього, Альянс забезпечить розширення Спільного центру аналізу, підготовки та навчання Україна-НАТО (JATEC), важливого стовпа практичної співпраці, для визначення та застосування уроків війни Росії проти України та підвищення оперативної сумісності України з НАТО.

До слова, 9-11 липня відбувається 75-й ювілейний саміт НАТО у Вашингтоні. На ньому присутні, як 32 лідери країн-членів НАТО, так і їхні 35 партнерів, серед яких і Україна.

10 липня США та країни-партнери анонсували передачу Україні додаткових батарей Patriot, NASAMS, IRIS T, SAMP-T та інших установок ППО.