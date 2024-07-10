Щонайменше чотири ЗРК Patriot виділять США Німеччина, Румунія та Нідерланди

Україна отримає посилення для протиповітряної оборони у вигляді десятків установок, включно із Patriot та NASAMS. Про це йдеться у спільній заяві президента США Джо Байдена та лідерів країн-партнерів у вівторок, 9 липня.

У пресслужбі Білого дому повідомили, що до ініціативи з посилення української ППО долучилися Німеччина, Нідерланди, Італія та Румунія. Країни спільними зусиллями виділять п’ять систем ППО найближчим часом.

Зазначається, що США, Німеччина та Румунія передадуть Україні три установки Patriot, надання якої анонсували після злочинної атаки росіян на лікарню «Охматдит». Ще один ЗРК Patriot з компонентами для його роботи виділять Нідерланди спільно з іншими країнами, а установку SAMP-T пожертвує Італія.

«Крім того, найближчими місяцями США та партнери мають намір надати Україні десятки тактичних систем протиповітряної оборони, зокрема NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS та системи Gepard. Ці системи ще більше розширять і посилять прикриття протиповітряної оборони України», – повідомили у пресслужбі Білого дому.

У спільній заяві йдеться, що до посилання протиповітряної оборони України долучаться Канада, Норвегія, Іспанія та Велика Британія. Крім того, зазначається, що США переналаштують планові поставки критичних перехоплювачів протиповітряної оборони для іноземних військ у координації з партнерами, щоб «сотні додаткових перехоплювачів» прибули в Україну протягом наступного 2025 року.

Нагадаємо, 9-11 липня триває 75-й ювілейний саміт НАТО у Вашингтоні. На ньому зберуться 32 лідери країн-членів НАТО та їхні 35 партнерів, серед яких і Україна.

Перед самітом НАТО у низці країн світу пройшли проукраїнські мітинги із закликами надати Україні додатковий захист від терористичних атак росіян. Протести відбулися на тлі масованого обстрілу російських окупантів, внаслідок якого в Києві було пошкоджено дитячу лікарню «Охматдит», а в Україні загинуло майже 50 людей.