Інформацію про передачу Україні засобів ППО також підтвердили в адміністрації Байдена

У межах саміту НАТО у Вашингтоні Україну чекають позитивні новини щодо протиповітряної оборони, зокрема передачі систем Patriot. Про це заявила посолка США при НАТО Джуліанна Сміт, повідомив «Голос Америки» у вівторок, 9 липня.

«Будуть свіжі новини щодо ППО. Українці у квітні попросили в НАТО сім систем Patriot. І ми маємо дуже позитивну відповідь щодо цього, яка надійде найближчими днями», – сказала посолка.

Вона зазначила, що президент України Володимир Зеленський під час саміту у Вашингтоні «відчує стійку відданість Україні» з боку Альянсу.

«У нас буде фінансове зобов'язання, згідно з яким і Україна, і Москва дуже чітко зрозуміють, що ми, трансатлантичні партнери, нікуди не відступимо. Як ви знаєте, Путін передбачав, що ми всі відвернемося. Нас це не відвертає. Ми зосереджені на питанні України та збираємося дотримуватися обраного курсу, тож стежте за оголошеннями фінансових зобов'язань», – заявила Сміт.

За словами посолки, що під час саміту для України підготують «міст до членства» в НАТО. Альянс не надасть Україні запрошення приєднатися зараз, утім НАТО «візьме на себе роль координатора допомоги, яка надходить в Україну, а також навчання українських сил».

Вона додала, що НАТО планує призначити нового високого представника в Києві, «який допоможе керувати роботою, яку НАТО проводить з українцями щодо таких речей, як модернізація, сумісність і стандартизація».

Інформацію про передачу Україні засобів протиповітряної оборони також підтвердили у Білому домі у понеділок, 8 липня. Це сталося у зв’язку з масованим ракетним обстрілом Росією українських міст 8 липня, у тому числі лікарні «Охматдит» у Києві. Президент США Джо Байден зазначив, що на саміті НАТО цими днями оголосять про нові заходи з посилення протиповітряної оборони України, щоб допомогти захистити міста і цивільне населення від російських ударів.

Нагадаємо, 9-11 липня відбуватиметься 75-й ювілейний саміт НАТО у Вашингтоні. На ньому зберуться 32 лідери країн-членів НАТО та їхні 35 партнерів, серед яких і Україна. Ключовими питаннями саміту стане захист Альянсу на тлі повномасштабної війни в Україні, колективна оборона, військова присутність на східному фланзі НАТО, ядерне стримування тощо.