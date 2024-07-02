Північноатлантичний Альянс планує створити посаду відповідального за надання довгострокової допомоги Україні. Це один із комплексу заходів, спрямованих на збереження і посилення довгострокової підтримки України на тлі зростання підтримки європейських ультраправих сил, а також потенційної перемоги на листопадових виборах президента в США Дональд Трампа. Про це повідомило видання The Wall Street Journal.

Як повідомили журналістам офіційні представники США і Альянсу, відповідне рішення оголосять на майбутньому саміті Північноатлантичного альянсу у Вашингтоні, який відбудеться 11 липня. Посаду займе високопоставлений цивільний чиновник, який перебуватиме у Києві. Він займатиметься довгостроковими потребами України у військовій модернізації, а також питаннями невійськової підтримки. Хто саме обійме нову посаду наразі не повідомляється.

Крім того, НАТО створить нове командування у Вісбадені (Німеччина) для координації поставок військової техніки до Києва та навчання українських військ.

Координатор військових поставок в Україну звітуватиме як перед штаб-квартирою Альянсу в Брюсселі, так і перед новим командуванням, яке створюється у Вісбадені.

The Wall Street Journal зазначає, що ці кроки спрямовані на те, щоб зміцнити перспективи України в кінцевому підсумку приєднатися до Альянсу, не пропонуючи їй членства.