Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що міністри оборони країн Альянсу не погодили план фінансування України, який передбачає збереження виділення щорічної допомоги на рівні 40 млрд євро на рік. Про це він сказав під час пресконференції у Брюсселі у п’ятницю, 14 червня, інформує «Європейська правда».

Він наголосив, що союзники продовжать узгоджувати позицію з цього питання до саміту, який пройде у Вашингтоні.

«Нам ще потрібно виконати роботу над узгодженням наших позицій щодо обсягу довгострокової фінансової допомоги та щодо вступу України до саміту у Вашингтоні», – додав Столтенберг.

Крім того, міністри оборони країн НАТО ухвалили план, який передбачає розширення підтримки України. Зокрема, рішення визначає, як Альянс керуватиме координацією безпекової допомоги та навчань. Проте цей план не включає 40 млрд євро щорічної допомоги.

Нагадаємо, що раніше агентство Bloomberg повідомило, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вочевидь відмовився від раніше задекларованої ідеї щодо створення фонду військової допомоги Україні на 100 млрд доларів, розрахованого на найближчі 5 років.

До такого рішення Столтенберга спонукала рішуча відмова від участі в фінансуванні фонду з боку окремих учасників НАТО. Натомість він висловив переконання, що військова підтримка повинна надаватися Україні без затримок, а щорічний обсяг допомоги варто втримати на рівні щонайменше 40 млрд євро на рік.