В НАТО розробляють новий проект, який покликаний забезпечити стабільну підтримку України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вочевидь відмовився від раніше задекларованої ідеї щодо створення фонду військової допомоги Україні на 100 млрд доларів, розрахованого на найближчі 5 років. Як повідомляє агентство Bloomberg у суботу, 8 червня, до такого рішення Столтенберга спонукала рішуча відмова від участі в фінансуванні фонду з боку окремих учасників НАТО.

Згідно з раніше запропонованим планом держави-учасниці НАТО повинні були витрачати сумарно 100 мільярдів доларів впродовж п’яти років, які б спрямовувались на летальну та несмертельну допомогу Україні. Однак, низка держав піддали сумніву таку пропозицію через банальне небажання виділяти нові гроші.

Натомість згідно з новою пропозицією, яку можуть підтримати міністри оборони НАТО на засіданні в Брюсселі наступного тижня, союзники зобов’яжуться витрачати щонайменше 40 млрд євро на рік на летальну та несмертельну допомогу Україні. Це відповідало б середньому річному внеску з моменту вторгнення Росії у 2022 році. Розмір пожертв відповідатиме відсотку від їхнього ВВП.

У новому плані на США, як очікується, припадатиме приблизно половина допомоги, решта – на інших членів НАТО. Також передбачається, що такі гроші забезпечать стабільність у підтримці України найближчими роками, зокрема в умовах будь-яких політичних змін, які можуть статися після виборів у США.

За даними Bloomberg, така пропозиція вже отримала позитивні відгуки від учасників Альянсу, однак є держави, позиція яких викликає пересторогу. До таких, зокрема, належить Угорщина, лідер якої Віктор Орбан наполягає на припиненні будь-якої підтримки України. Певні сумніви щодо допомоги Україні озвучували і турецькі дипломати.