Країни НАТО відмовилися створювати фонд на 100 млрд для України, – Bloomberg
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вочевидь відмовився від раніше задекларованої ідеї щодо створення фонду військової допомоги Україні на 100 млрд доларів, розрахованого на найближчі 5 років. Як повідомляє агентство Bloomberg у суботу, 8 червня, до такого рішення Столтенберга спонукала рішуча відмова від участі в фінансуванні фонду з боку окремих учасників НАТО.
Згідно з раніше запропонованим планом держави-учасниці НАТО повинні були витрачати сумарно 100 мільярдів доларів впродовж п’яти років, які б спрямовувались на летальну та несмертельну допомогу Україні. Однак, низка держав піддали сумніву таку пропозицію через банальне небажання виділяти нові гроші.
Натомість згідно з новою пропозицією, яку можуть підтримати міністри оборони НАТО на засіданні в Брюсселі наступного тижня, союзники зобов’яжуться витрачати щонайменше 40 млрд євро на рік на летальну та несмертельну допомогу Україні. Це відповідало б середньому річному внеску з моменту вторгнення Росії у 2022 році. Розмір пожертв відповідатиме відсотку від їхнього ВВП.
У новому плані на США, як очікується, припадатиме приблизно половина допомоги, решта – на інших членів НАТО. Також передбачається, що такі гроші забезпечать стабільність у підтримці України найближчими роками, зокрема в умовах будь-яких політичних змін, які можуть статися після виборів у США.
За даними Bloomberg, така пропозиція вже отримала позитивні відгуки від учасників Альянсу, однак є держави, позиція яких викликає пересторогу. До таких, зокрема, належить Угорщина, лідер якої Віктор Орбан наполягає на припиненні будь-якої підтримки України. Певні сумніви щодо допомоги Україні озвучували і турецькі дипломати.