Віктор Орбан неодноразово закликав Захід припинити допомогу Україні

Прем’єр-міністр Угорщини 60-річний Віктор Орбан заявив, що його країна працює над «переосмисленням» свого статусу в НАТО, яке дозволить країні надалі відмовитись від дій, якщо Альянс посилить допомогу Україні. Про це він заявив в інтерв’ю державному радіо, інформує Bloomberg у п’ятницю, 24 травня.

За словами угорського прем’єра, військові чиновники та юристи працюють над новою концепцією, яка відрізнятиме Угорщину від інших членів НАТО. У ній країна зберігає членство в НАТО, але таким чином, щоб їй не доводиться брати участь у діях військового блоку за межами територій Альянсу.

Прем’єр додав, що Угорщина принципово не погоджується з оцінкою деяких членів НАТО про те, що Росія вторгнеться на східний фланг блоку після війни проти України. За його словами, нинішню війну слід розглядати як війну між «двома слов'янськими країнами». Цю думку не поділяють в НАТО, яка створила робочі групи для вивчення потенційно розширеної ролі Альянсу у війні.

Зауважимо, що заява Орбана прозвучала саме в той час, коли НАТО готує пакет підтримки для України. Як очікується, цей пакет, імовірно, включатиме посилену роль НАТО в координації поставок зброї та тренуваннях українських сил.

Проросійська влада Угорщини неодноразово закликала Захід припинити допомогу Україні у війні з Росією. Надаючи гуманітарну допомогу українцям, Будапешт у той самий час блокує рішення про виділення військової підтримки, накладення санкцій на Росію, а також не дозволяє постачати вантажі військового призначення через свою територію. Крім того, влада країни свого часу блокувала розширення НАТО до Фінляндії та Швеції.