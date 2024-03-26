Правоохоронні органи Угорщини допоможуть поліції України з проведенням ДНК-досліджень для встановлення загиблих під час війни. Про це домовились голова Нацполіції України Іван Вигівський та його угорський колега Янош Балог, інформує прес-служба МВС у вівторок, 26 березня.

Як розповіли у відомстві, керівники відомств обох країн обговорили питання подальшої співпраці та взаємодії, зокрема щодо протидії нелегальному обігу зброї, наркотрафіку, організованій злочинності, а також щодо майбутньої допомоги Угорщини у напрямку проведення ДНК-досліджень для встановлення осіб загиблих внаслідок війни.

Також у Нацполіції додали, що ще одним важливим напрямком допомоги від угорських поліцейських буде вибухотехнічна безпека. Зокрема, 12 вибухотехніків з України взяли участь у курсах та тренінгах на території Угорщини.

За словами Івана Вигівського, поліцейські окрім своїх звичайних поліцейських функцій, в умовах воєнного стану отримали ще нові, непритаманні поліції завдання.

«Йдеться про участь у бойових діях, стабілізаційних заходах, евакуації, розслідуванні воєнних злочинів та ідентифікації невстановлених тіл громадян. Для нас зараз важлива уся допомога та підтримка, яку можуть надати нам партнери в забезпеченні діяльності наших підрозділів», – зазначив він.

Додамо, що завдяки ДНК-лабораторіям ANDE, які Національна поліція отримала від США, час ідентифікації загиблих внаслідок бойових дій скоротився до 90 хвилин.